Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31

Як би скрупульозно ви не планували свої роботи в саду та на городі, у травні ви обов’язково чогось не будете встигати. Це нормально, оскільки роботи є дуже багато. Профілактичні обробки від шкідників та перші підживлення дерев та чагарників, посадка нових плодово-ягідних дерев та чагарників, пересадка розсади у відкритий ґрунт – усе це чекає на вас у травні. Коли це найкраще робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на травень 2023 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31. Несприятливі дні – 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 10, 11, 14, 15;

батат – 6, 7, 10, 11;

буряк, морква, пастернак – 6, 7, 14, 15;

редька, ріпа – 6, 7, 10, 11;

редис – 14, 15, 23, 24;

селера, петрушка на корінь – 6, 7.

Цибулеві:

цибуля городня – 6, 7, 10, 11, 14, 15;

цибуля на зелень, шніт – 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31;

часник – 3, 4, 10, 11, 30, 31;

цибуля порей, рокамболь – 6, 7, 10, 11, 16, 17.

Овочі:

томати, фізаліс – 23, 24;

солодкий, гострий перець – 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31;

баклажани – 3, 4, 6, 7, 30, 31;

огірки – 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31;

броколі, цвітна капуста – 3, 4, 10, 11, 30, 31;

рання капуста – 3, 4, 30, 31;

середня та пізня капуста – 3, 4, 21, 22, 30, 31;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 3, 4, 14-17, 30, 31;

стеблова селера – 6, 7, 10, 11, 14, 15;

кабачки, патисони, гарбуз – 3, 4, 23, 24, 30, 31;

баштанні – 6, 7, 23, 24;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 3, 4, 20-22, 30, 31;

кукурудза – 3, 4, 30, 31;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 23, 24, 30, 31;

соняшник – 3, 4, 25-27, 30, 31;

міцелій – 1-4, 20-31.

Зелень та трави:

листовий салат – 3, 4, 14-17, 30, 31;

шпинат – 3, 4, 14-17, 30, 31;

качанні салати, цикорій – 3, 4, 30, 31;

рукола, крес, листова гірчиця – 6, 7, 14-17, 23, 24;

мангольд та інші листові овочі – 14-17;

цикорій – 1, 2, 6, 7, 25-29;

щавель – 6, 7;

кріп та фенхель – 10, 11;

петрушка, кінза та селера на листя – 3, 4, 14, 15, 30, 31;

базилік, материнка, розмарин – 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29;

лікарські та чайні культури – 1, 2, 6, 7, 25-29;

мікрозелень – 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 20-24;

яблуня – 10, 11;

груша, айва – 3, 4, 10, 11, 30, 31;

абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 30, 31;

черешня – 25-27;

волоський горіх, фундук – 3, 4, 20-22, 30, 31;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 14, 15, 23, 24;

глід – 6, 7, 16, 17, 23-27;

смородина – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27;

малина – 6, 7, 20-24;

аґрус та інші ягідники – 6, 7, 10, 11, 23, 24;

виноград – 6, 7.

Декоративні рослини: