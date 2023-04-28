Посівний календар на травень 2023 року: що і коли садити
Як би скрупульозно ви не планували свої роботи в саду та на городі, у травні ви обов’язково чогось не будете встигати. Це нормально, оскільки роботи є дуже багато. Профілактичні обробки від шкідників та перші підживлення дерев та чагарників, посадка нових плодово-ягідних дерев та чагарників, пересадка розсади у відкритий ґрунт – усе це чекає на вас у травні. Коли це найкраще робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на травень 2023 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31. Несприятливі дні – 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 10, 11, 14, 15;
- батат – 6, 7, 10, 11;
- буряк, морква, пастернак – 6, 7, 14, 15;
- редька, ріпа – 6, 7, 10, 11;
- редис – 14, 15, 23, 24;
- селера, петрушка на корінь – 6, 7.
Цибулеві:
- цибуля городня – 6, 7, 10, 11, 14, 15;
- цибуля на зелень, шніт – 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31;
- часник – 3, 4, 10, 11, 30, 31;
- цибуля порей, рокамболь – 6, 7, 10, 11, 16, 17.
Овочі:
- томати, фізаліс – 23, 24;
- солодкий, гострий перець – 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31;
- баклажани – 3, 4, 6, 7, 30, 31;
- огірки – 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31;
- броколі, цвітна капуста – 3, 4, 10, 11, 30, 31;
- рання капуста – 3, 4, 30, 31;
- середня та пізня капуста – 3, 4, 21, 22, 30, 31;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 3, 4, 14-17, 30, 31;
- стеблова селера – 6, 7, 10, 11, 14, 15;
- кабачки, патисони, гарбуз – 3, 4, 23, 24, 30, 31;
- баштанні – 6, 7, 23, 24;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 3, 4, 20-22, 30, 31;
- кукурудза – 3, 4, 30, 31;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 23, 24, 30, 31;
- соняшник – 3, 4, 25-27, 30, 31;
- міцелій – 1-4, 20-31.
Зелень та трави:
- листовий салат – 3, 4, 14-17, 30, 31;
- шпинат – 3, 4, 14-17, 30, 31;
- качанні салати, цикорій – 3, 4, 30, 31;
- рукола, крес, листова гірчиця – 6, 7, 14-17, 23, 24;
- мангольд та інші листові овочі – 14-17;
- цикорій – 1, 2, 6, 7, 25-29;
- щавель – 6, 7;
- кріп та фенхель – 10, 11;
- петрушка, кінза та селера на листя – 3, 4, 14, 15, 30, 31;
- базилік, материнка, розмарин – 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29;
- лікарські та чайні культури – 1, 2, 6, 7, 25-29;
- мікрозелень – 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 20-24;
- яблуня – 10, 11;
- груша, айва – 3, 4, 10, 11, 30, 31;
- абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 30, 31;
- черешня – 25-27;
- волоський горіх, фундук – 3, 4, 20-22, 30, 31;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 14, 15, 23, 24;
- глід – 6, 7, 16, 17, 23-27;
- смородина – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27;
- малина – 6, 7, 20-24;
- аґрус та інші ягідники – 6, 7, 10, 11, 23, 24;
- виноград – 6, 7.
Декоративні рослини:
- сидерати – 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
- однорічники – 1-4, 28-31;
- цибулинні та бульбові – 6, 7, 10, 11, 14, 15;
- трав’янисті багаторічники – 1-4, 28-31;
- хвойні – 1, 2, 28, 29;
- живі огорожі – 1-4, 20-22, 25-27, 28-31;
- чагарники та дерева – 1-4, 25-27, 28-31;
- ліани – 1, 2, 20-22, 28, 29;
- газони, ґрунтопокривні рослини – 16, 17.