У кожну лунку кладіть по одній пророслій бульбі картоплі

Щоб отримати багатий врожай картоплі, не достатньо гарного посадкового матеріалу та підходящої ділянки. Варто добре підготувати бульби до посадки. Як це зробити, розповідає «Флорист-Х».

Пророщування картоплі

Розкладіть бульби, щоб вони не торкалися одна одної, накрийте їх шаром вологої соломи товщиною 5-7 см. Якщо у вас мало місця, можна розкладати картоплю в кілька шарів, перекладаючи її вологою соломою, і лишіть на кілька тижнів. Весь час стежте за тим, щоб солома не пересихала, і в результаті на бульбах з'являться не лише паростки, а й коріння.

Якщо пророщувати картоплю в теплому приміщенні без вологої соломи, корінців вам не дочекатися, хоча за їх рахунок ви зможете отримати врожай бульб на півтора-два тижні раніше, причому по відру картоплі з кожного куща.

Знімати солому з бульб потрібно обережно, щоб не пошкодити крихкі паростки і коріння. Завдяки передпосівному пророщуванню картоплі у вологій соломі ви зможете оминути першу стадію розвитку найнебезпечнішої хвороби пасльонових культур – фітофторозу, яка починається в середині літа, і до інших грибкових хвороб ваша картопля буде стійкішою.

Висаджування пророслої картоплі

У кожну лунку кладіть по одній пророслій бульбі картоплі. Якщо ви хочете отримати дуже великі бульби, вагою більше 1 кг, відстань між лунками має бути 1 м. Якщо ж вам потрібні відносно великі та середні бульби, можете скоротити інтервал до 70-80 см.

У кожну лунку висипте чверть відра перегною: він пухкий, дуже добре тримає вологу, перешкоджає ущільненню землі, сприяє розвитку кореневої системи та формуванню рівних, округлих бульб без дефектів. Бульбу кладіть по центру лунки і засипте її вологою землею, щоб не поливати картоплю після висаджування.

Глибина загортання невелика – два-три пальці. Картоплю не можна саджати глибоко: вона повинна бути лише злегка покрита землею. Після висаджування замульчуйте ділянку дво-трисантиметровим шаром соломи, сіна, лушпиння, лузги, свіжої трави, зокрема і бур'янів.

Як тільки картопля проб'ється крізь мульчу, потрібно додати ще органіки, щоб шар був завтовшки мінімум 15-20 см. Не бійтеся класти солому товстим шаром: за сезон вона осяде і перегниє. Чим товщий шар мульчі, тим краще для картоплі: органіка утримує в ґрунті вологу, і картопля під нею чудово розвивається.

Про посадковий матеріал

Завдяки такій схемі посадки ви отримаєте з кожного куща по відру великих бульб, але лише за умови, що ваш посадковий матеріал буде якісним. Від картоплі дев'ятої репродукції, купленої на ринку, ви хорошого врожаю не діждетесь. Шукайте здоровий посадковий матеріал: еліту, супереліту, супер-супереліту або хоча б першу репродукцію.