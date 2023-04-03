З ранніх сортів урожай знімають на початку літа, при цьому вибирають тільки великі бульби

Попри вибрики погоди час садити картоплю невпинно наближається. Це один із важливих етапів садово-городніх робіт, якому потрібно виділити чимало часу ще до посадки. Як збільшити врожайність картоплі, розповідає GradinaMax.

Секрет 1: попередня дезінфекція.

Щоб майбутня розсада не боялася хвороб і шкідників, перед посадкою бульби замочують на дві-три години в спеціальному розчині або обприскують з пульверизатора. Якщо змішати півкілограма потовченого часнику і п'ять літрів води, можна позбавити рослини від захворювань без будь-якої хімії.

Щоб зробити ще і стимулюючий ефект на майбутні сходи, приготуйте таку суміш:

60 г суперфосфату;

40 г сечовини;

5 г мідного купоросу;

10 г борної кислоти;

1 г марганцівки.

Обприскувати бульби можна тільки до початку проростання. В іншому випадку їх потрібно попередньо прозеленити, а в розчин додати удвічі більше води.

Секрет 2: купання у живильному розчині.

Щоб прискорити ріст коренів і пагонів, посадкову картоплю поливають спеціальним розчином з мікроелементами. Для цього в 10 літрах води розчиняють по 40 грамів калійної солі, азотної підгодівлі та суперфосфату. Цієї кількості вистачить на 50 кілограмів посадкового матеріалу. Підживлення мікроелементами на 12% підвищує врожайність картоплі. Якщо ви вирішили висаджувати непророщені бульби, обробіть їх за добу до посадки.

Секрет 3: стимулюючі надрізи.

За пару місяців до посадки, поки вічка не встигли прорости, кожну бульбу надрізають:

впоперек, залишаючи скраю невеликий перешийок до 1 см шириною,

по колу (уздовж осі росту або впоперек), занурюючи ніж на 1 см.

Завдяки цьому методу в ріст ідуть бруньки не тільки у верхній, а й у середній і навіть у нижній частині бульби. Кожна картоплина дає потужний кущ з великою кількістю пагонів. Це відмінний спосіб підвищити збори на 13-20%. Щоб випадково не заразити кущі від однієї хворої картоплі, надрізайте тільки здорові бульби або періодично обробляйте ніж формаліном.

Секрет 4: розташування борозни.

Якщо направити борозни з півночі на південь, то сонце до полудня буде прогрівати посадки зі сходу, а після – з західного боку.

Секрет 5: правильний полив.

Існує думка, що ця культура не потребує поливу, але це не так. Грамотне зволоження картоплі на глибину коренів (від одного до трьох разів за сезон) істотно підвищить врожайність. Особливо полив рекомендується в спекотні, посушливі дні.

Секрет 6: збираємо урожай двічі.

З ранніх сортів урожай знімають на початку літа, при цьому вибирають тільки великі бульби, а дрібні залишають на кущі. Вилийте в лунку відро води, акуратно помістіть в неї коріння і огорніть землею. Якщо через тиждень рослина приживеться, то восени ви знімете урожай повторно.

Секрет 7: добриво.

Добриво для картоплі, внесене в правильний час, здатне створити з урожаєм справжнє диво. Проводити такі підгодівлі краще тричі за сезон:

під час росту бадилля, особливо якщо воно слабке і бліде (розвести у відрі води ложку сечовини або півлітра курячого посліду);

перед початком цвітіння в десяти літрах води розчиняють ложку сульфату калію або склянку золи;

у період формування бульб у відрі розводять склянку гною або пташиного посліду і дві ст. ложки суперфосфату, на кожен кущ йде по 500 мл розчину.

Секрет 8: хитрий надлом.

Щоб сформувати численні смачні бульби, через два-три тижні пагони рослин надламують на висоті 10-15 см від землі. При цьому бадилля не мерхне, фотосинтез продовжується, але всі корисні речовини тепер йдуть у картоплини. Схожий ефект дає і регулярне видалення квіток.

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