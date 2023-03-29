Можна посіяти, зокрема, пряну зелень до столу, горох, редис, листові салати

Посівний календар на квітень 2023 не радить в перші вихідні цього місяця щось сіяти. Але, якщо погода порадує, то вже в наступні квітневі вихідні – 8-9 числа – саме час братися до роботи з рослинами. Загалом у квітні, згідно з посівним календарем на 2023 рік, майже третина днів чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами. Можна посіяти, зокрема, пряну зелень до столу, горох, редис, листові салати, посадивши цибулю та часник, ви забезпечите себе раннім урожаєм. Детальний посівний календар на місяць надає «Зелена садиба».

Посівний календар на квітень 2023 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27. Несприятливі дні – 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 7-9, 12-14, 17, 18;

батат – 7-9, 12-14;

буряк, морква, пастернак – 7-9;

редька, ріпа – 8, 9, 12-14, 21, 22;

редис – 17, 18, 25-27;

селера, петрушка на корінь – 7-9.

Цибулеві:

цибуля городня – 7-9, 12-14, 17, 18;

цибуля на зелень, шніт – 7, 12-14, 21, 22, 25-27;

часник – 7, 12-14;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.

Овочі до столу та на зберігання:

томати, фізаліс – 21, 22, 25-27;

солодкий і гострий перець – 8, 9, 21, 22;

баклажани – 8, 9, 21, 22;

огірки – 8, 9, 25-27;

броколі, цвітна капуста – 7, 12-14, 21, 22;

рання капуста – 7, 21, 22;

середня та пізня капуста – 7;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 7, 17, 18;

стеблова селера – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22;

кабачки, патисони, гарбуз – 25-27;

баштанні – 8, 9, 25-27;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 7, 23, 24;

кукурудза – 7, 21, 22;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 21, 22, 25-27;

соняшник – 1, 2, 7, 28-30;

міцелій – 1-5, 21-30.

Зелень та трави:

листовий салат – 7, 17, 18, 21, 22;

шпинат – 21, 22;

качанні салати, цикорій – 7, 21, 22;

рукола, крес, листова гірчиця – 8, 9, 17, 18, 25-27;

мангольд – 17, 18, 21, 22;

щавель – 8, 9, 21, 22;

кріп та фенхель – 12-14, 21, 22;

петрушка, кінза та селера на листя – 21, 22;

базилік, материнка, розмарин – 3-5, 8, 9;

лікарські та чайні культури – 1-5, 8, 9, 28-30;

мікрозелень – 8, 9.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 23-27;

яблуня – 12-14, 21, 22;

груша, айва – 7, 12-14;

абрикос, вишня, слива, персик – 7, 21, 22;

черешня – 1, 2, 21, 22, 28-30;

волоський горіх, фундук – 7, 21, 22, 23, 24;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 17, 18, 21, 22, 25-27;

глід – 1, 2, 8, 9, 25-30;

смородина – 1, 2, 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-30;

малина – 8, 9, 23-27;

аґрус та інші ягідники – 8, 9, 12-14, 25-27;

виноград – 7-9.

Декоративні рослини: