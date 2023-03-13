Кожен метод вирощування рослин із насіння має свої особливості

Більшість городників вважають за краще вирощувати рослини з розсади, яку попередньо культивують із насіння в домашніх умовах або спеціально призначених для цього теплицях. І з кожним роком з’являється все більше способів та варіантів полегшення цього процесу. Одним із останніх ноу-хау є вирощування розсади у туалетному папері. AgroMarket розповідає більше про цей спосіб, який показує хороші результати, завдяки чому стає все більш популярним.

Переваги посіву насіння в туалетний папір

Далеко не все насіння при проростанні потребує великої кількості поживних речовин, адже в оболонці такого насіння міститься достатня кількість компонентів, необхідних для нього. Завдяки цьому можна використовувати не субстрати, а інші допоміжні матеріали, які є під рукою, зокрема, туалетний папір. Крім цього, туалетний папір має м’якість, що дає можливість молодій кореневій системі проростати без плутанини та заломів. Розсада на туалетному папері добре пророщується у північних регіонах, а також у тих областях, де спостерігається холодна та пізня весна.

Використовувати такий спосіб можна для різних культур: петрушки, огірків, перців, крес-салату, моркви, базиліка, кабачків, томатів, цибулі порея, гарбуза, баклажанів тощо. Також можна проростити насіння і квіткових рослин, наприклад, ірисів, чорнобривців, петуній, конвалії та інших. Не рекомендується використовувати вирощування розсади на туалетному папері при культивуванні тих овочів і зелені, які відрізняються повільним темпом зростання та теплолюбністю.

Як сіяти

Комфортно вирощувати розсаду на туалетному папері при використанні пластикових пляшок, як ємності. Перевагою такого варіанту є те, що в цьому випадку полив можна здійснювати набагато рідше. Потрібно взяти пластикову пляшку, добре вимити і розрізати уздовж. Усередину укладаємо кілька шарів туалетного паперу, обприскуємо, щоб повністю змочити матеріал. Після цього сіємо насіння, яке можна трішки вдавлювати чи заглиблювати в папір.

Далі пляшки поміщають у пластиковий пакет, створюючи таким чином ефект теплички чи парника. Конденсат, що сформувався всередині, буде зволожувати розсаду. В результаті ручний полив можна використовувати вкрай рідко, що заощаджує час та сили. Ще однією перевагою вирощування саме таким методом є те, що сходи не тягнуться вгору. Їхні сили будуть здебільшого орієнтовані на розвиток кореневої системи.

Наступний варіант вирощування – спосіб поперек. У цьому випадку пляшку потрібно розрізати по центру горизонтально або взяти склянку. Особливістю такого варіанту є те, що використовується не лише туалетний папір, а й плівка. У такому випадку відрізають довгий шматок поліетиленової плівки, шириною 10 см, і відповідну йому довжину туалетного паперу. На шар плівки розподіляють туалетний папір. Змочують папір рясно водою з пульверизатора, після чого рівномірно розподіляють насіння, відступивши 1 см від краю і на відстані 2-3 см один від одного.

Покривають насіння в зворотній послідовності – спочатку папером, після її змочування поверх кладуть поліетилен, скручують поліетилен з папером і насінням в рулон. Діаметр у нього повинен бути таким, щоб він легко міг входити в підготовлений склянку. Рулон ставлять руба, розташовуючи насінням ближче до верху склянки, наливають води на 2-3 сантиметри і ставлять склянку в тепле місце. Наявність води на дні склянки потрібно буде періодично контролювати і при необхідності підливати воду.

Рулон із плівки та паперу необхідно розгорнути тоді, коли ви помітили, що на молодих рослинах сформувалися два листки. Після цього їх можна розсадити в окремі ємності. Перевагою такого методу є те, що при пікіруванні можна не очищати повністю кореневу від паперу. Цей матеріал дуже м'який, не заважає та не шкодить кореневій системі. Поступово папір повністю розчиниться.

Особливості догляду за розсадою

Оскільки в цьому випадку замість живильного ґрунту використовується туалетний папір, в якому немає необхідних для посадкового матеріалу елементів, підгодівля обов’язкова. Її слід здійснювати відразу після того, як з'явилися сіянці та 1 листок на них. Для цих цілей найкраще підходить мінеральний комплекс. Варто використовувати половину дозування від зазначеного на інструкції виробника. Добриво повністю розчиняють у воді, після чого підливають рідину в ємність із розсадою.

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