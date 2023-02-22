Для помідорів, як і для будь-якої іншої розсади, важливо обрати правильний день посадки

Помідори – одна з найпопулярніших городніх культур, яку заведено вирощувати розсадним способом. Розповідаємо коротко, коли та як це правильно зробити.

Коли сіяти

Для помідорів, як і для будь-якої іншої розсади, важливо обрати правильний день посадки. Для цього використовуємо універсальну формулу: – D = А + В + С, де:

D – кількість діб від посіву насіння на розсаду до висадки саджанців у ґрунт;

А – число діб від посіву насіння до моменту появи сходів;

В – число діб від сходів до пікіровки саджанців;

С – число діб до висадки розсади у відкритий ґрунт (у теплицю).

Точніший день підкаже посівний календар. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у лютому – 22, 25, 26 числа, для помідорів – 22, 23, 25, 26. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, суто для помідорів – 2, 3, 24-26, 29-31. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у квітні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27, для помідорів – 21, 22, 25-27.

Ґрунт для розсади помідорів

Основним компонентом ґрунту для розсади помідорів є суміш перегнійної й дернової землі в рівних частинах. Щоб надати цій суміші пухкості, в неї додають тирсу або торф. Можна придбати в крамниці готовий ґрунт для розсади.

Часто для вирощування сіянців використовують суміш чорнозему, піску та ґрунту в рівних пропорціях, але до цього складу потрібно додати трохи вермикуліту. Чудові результати показало вирощування розсади помідорів у суміші піску й розкисленого верхового торфу в співвідношенні 1:3. Хороша розсада помідорів виходить і на кокосовому субстраті – у неї здорова міцна коренева система, до того ж сіянці вирізняються високою якістю й швидким зростанням.

Якому б складові ґрунту для вирощування розсади помідорів ви надали перевагу, його водневий показник має бути в межах 5,5-6,0 pH, окрім того, перед посівом необхідно провести знезараження ґрунту: або просмажити ґрунтосуміш у духовці упродовж 10-15 хвилин при температурі 180-200ºC, або пролити ґрунт окропом, або прогріти кілька хвилин у мікрохвильовці на повній потужності, або пролити склад яскраво-рожевим розчином марганцівки.

Ґрунт знезаражують, зволожують, якщо він сухий, і залишають у теплі на кілька тижнів, щоб за цей час у ньому розмножилися корисні для помідорів бактерії.

Підготовка насіння

Насіння томату так само, як будь-який інший посівний матеріал, потребує правильної підготовки до посадки, один з яких – замочування. Детально про це ми писали в попередньому матеріалі.

Посів помідорів на розсаду

Посудину для посівів із дренажними отворами потрібно заповнити вологим ґрунтом, зробити у ньому борозенки завглибшки до 1 см на відстані 3-4 см одна від одної, розкласти у них насіння з кроком 2-3 см і присипати ґрунтом. Потім посудину накривають склом або плівкою й розташовують неподалік джерела тепла, оскільки оптимальна температура для проростання насіння +25-30ºC.

Вирощування розсади в торф’яних таблетках

Такий спосіб дозволяє обійтися без пікірування сіянців. Для вирощування томатів потрібні таблетки діаметром 4 см, які попередньо заливають для набубнявіння водою кімнатної температури, а після того, як стече зайва вода, розставляють по комірках трохи більшого, ніж таблетки, діаметру й поміщають у прозору коробку заввишки щонайменше 10 см.

У одну таблетку сіють від двох до чотирьох насінин, але якщо ви впевнені в якості посівного матеріалу, то можете сіяти і по одній. Зробіть у центрі кожної таблетки ямку завглибшки 1-1,5 см і помістіть туди насіннячко, а згори присипте його ґрунтом або вермикулітом. Накрийте коробку з посівами прозорою кришкою, склом або поліетиленом і помістіть у необхідні для пророщування насіння умови. Із появою сходів покриття з посівів знімають.

Вирощування розсади помідорів у касетах

Найзручніший вид касет – у коробці: піддон у такій коробці зроблений із темного пластику, а кришка – з прозорого. Кришка оберігає субстрат від випаровування вологи, створює парниковий ефект і добре пропускає світло.

Застосування касет має свої особливості: через малий обсяг комірок ґрунт у них швидко висихає і втрачає поживні речовини, тому для вирощування в касетах більше підійде суміш агроперліту з верховим торфом у співвідношенні 1:3. Торф попередньо розкислюють, змішавши 10 відер із 1 кг крейди й додавши до суміші 50 г аміачної селітри, 30 г сірчанокислого магнію, 100 г калійної селітри і 150 г суперфосфату.

Одноразові касети не вимагають стерилізації, а ті, якими вже користувалися, потрібно продезінфікувати. Після знезараження помістіть касету на піддон, заповніть комірки підготовленим вологим ґрунтом, утрамбуйте його, зробіть у ньому ямки завглибшки 1-1,5 см, розкладіть у них насіння і закрийте ямки.

Вирощування розсади у теплиці

Після підготовки ґрунту в опалюваній теплиці зробіть у грядці борозни завглибшки 3-5 см на відстані 15-20 см одна від одної й добре пролийте ці заглибини водою. Сухе знезаражене насіння сіють із кроком 1-2 см, після чого борозни закладають вологим піском або торфом.

Проріджують сходи, коли у них розвинеться перша пара справжніх листків, залишаючи між сіянцями відстань 5-7 см. Після процедури добре полийте ґрунт, щоб усунути утворені в ньому повітряні корки. У фазі розвитку у розсади трьох пар листя здійснюється друге проріджування з кроком 12-15 см. Після другої процедури для розвитку кореневої системи сіянців потрібно додати на грядку шар ґрунту завтовшки 3-6 см, а міжряддя замульчувати піском, тирсою або торфом.

За матеріалами «Зелена садиба», «Флорист-Х»

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