В залежності від результату, який ви хочете отримати, горох можна замочувати на різний час.

Горох не відноситься до примхливих культур, тому спеціальної обробки грунту перед посадкою або особливого догляду у вегетаційному періоді не вимагає. Але іноді гороху все ж таки необхідно допомогти. І один із періодів, коли йому потрібна ваша увага – передпосівна обробка насіння. Навіщо замочувати горох перед посадкою та як це зробити, розповідає Agromarket.

Навіщо замочувати горох перед посадкою

Замочування гороху перед посадкою так само, як і насіння інших культур, допомагає:

перевірити насіння на схожість;

відбракувати некондиційне насіння;

прискорити проростання;

забезпечити рівномірні сходи та врожай.

За яких обставин необхідно обов'язково замочити горох:

у посівного матеріалу сумнівна якість або невідоме походження, і важливо переконатися в його схожості;

перед посівом гороху немає можливості добре полити грунт;

вже пропущені терміни посадки цієї культури або ж вони добігають кінця, і важливо прискорити проростання насіння.

Як довго потрібно замочувати горох

В залежності від результату, який ви хочете отримати, горох можна замочувати на різний час.

Якщо обробка насіння необхідна для знезараження посадкового матеріалу, відбракування недорозвинених або пошкоджених горошин, створення поверхневого шару фунгіцидів та інсектицидів, для профілактики захворювань та ураження шкідниками, можна замочувати горох на короткий термін (не більше 5-30 хвилин). Час, протягом якого горох перебуває у розчині будь-якого препарату, визначається інструкцією засобу. Тривале замочування проводиться для насичення гороху вологою та набухання. Ця процедура виводить насіння з періоду спокою. У цьому випадку достатньо дочекатися, поки горошини збільшаться в розмірах, а зморшки і складки на насінні розгладяться, і горох набуде майже правильної округлої форми. Якщо ж йдеться про максимальне прискорення проростання після посіву, необхідно витримати насіння гороху у воді або розчині спеціального засобу доти, доки не проклюнуться паростки. Це може зайняти до 2-х діб, залежно від якості насіння.

Рецепти розчинів для замочування гороху

Скільки замочується насіння гороху перед посадкою, залежить від розчину, яким ви плануєте його обробити:

Визначення бракованого насіння. Попередньо переберіть сухий горох, заберіть усе пошкоджене насіння. Підігрійте 1 л води до температури 38-40℃ і додайте до неї 1 ст. л. солі. Ретельно розмішайте, і після розчинення всіх кристалів солі висипте в отриманий розчин насіння гороху. Протягом 5-10 хвилин усі горошини розподіляться на продуктивні та непродуктивні – перші опустяться на дно ємності, а другі залишаться плавати на поверхні розчину.

Перевірка схожості. Для цього підійде звичайна вода без добавок. Рясно змочіть водою бавовняну або лляну тканину, або пласт вати, і покладіть горох так, щоб він виявився повністю загорнутим у вологу вату або тканину. Як варіант – можна покласти насіння в глибоку тарілку, залити його водою (так, щоб вона покрила все насіння) і зверху прикрити серветкою, щоб перешкоджати активному випаровуванню вологи. Через 2-4 години на продуктивному насінні розгладяться зморшки, воно значно збільшиться у розмірі, а на непродуктивному такі зміни будуть виражені слабо або не виражені взагалі.

Дезінфекція. У домашніх умовах можна приготувати розчин борної кислоти (1 г на 5 л води) або марганцівки (розвести у воді перманганат калію в кількості, достатній для зафарбовування води у світло-рожевий колір). Насіння гороху замочується протягом 20-25 хвилин. Після завершення обробки горох потрібно трохи підсушити, щоб на його поверхні залишився захисний шар борної кислоти або марганцю. Крім домашніх можна застосовувати спеціалізовані препарати для дезінфекції насіння або засоби комбінованої дії (дезінфекція + стимуляція, дезінфекція + захист від шкідників).

Стимуляція зростання. Для цього необхідні професійні засоби, розроблені для стимуляції бобових або препарати універсального призначення. Використовуючи такі засоби важливо дотримуватися рекомендацій виробника: дотримуватись правильної концентрації розчину і витримувати в ньому насіння рівно стільки часу, скільки вказано в інструкції.

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