Для закручування в банки годяться далеко не всі помідори

Для закручування в банки годяться далеко не всі помідори. Є велика група великоплідних томатів, які просто у банку не влізуть. Є група коктейльних сортів томатів: вони дрібноплідні, чудово поміщаються в банку, оскільки їхня вага всього 20-50 г, але томати чері в консервованому вигляді подобаються далеко не всім. «Флорис-Х» пропонує п’ять сортів гібридних помідорів, які чудово пасують для консервації.

Тайлер

Перевірений часом тепличний сорт, плоди якого чудово підходять для консервування. Вони круглі, червоні, на одній китиці їх виростає до 9 штук, але оскільки вони невеликого розміру, китиця добре тримається на кущі і не ламається. Вага плодів у середньому 100-180 г. За призначенням це універсальний гібрид: його плоди можна використовувати і для консервації, і для вживання у свіжому вигляді, і для переробки на томатний сік.

Абелус

Стійкий до хвороб, перепадів температури та інших стресів, тому улюблений багатьма тепличниками. У цього сорту короткі міжвузля, тому його можна вирощувати у невисоких теплицях. Сорт вирощується як у відкритому, так і в закритому ґрунті плівкових теплиць, хоча цілком можна вирощувати його у скляних та полікарбонатних теплицях.

Зав’язуваність плодів у нього хороша навіть у стресових умовах: на кущі формується до 8 китиць. Плоди цього гібриду червоного кольору, круглі, масою 140-160 г. Їх можна вживати у свіжому вигляді, консервувати і переробляти.

KS1430 і KS3819

1430 – жовтоплідний гібрид, а 3819 – червоноплідний. Обидва вони високоврожайні, компактні, з короткими міжвузлями. Щільні, практично однакові за розміром сливковидні плоди досягають масою 100-120 г і мають ідеальну форму і розмір для консервування. Жовті сливки на смак трохи солодші, а червоні – з невеликою кислинкою. Зав’язуваність у сортів дуже висока: на одній китиці формується до 5-8 плодів. Особливо привабливо виглядає у банці поєднання практично однакових плодів цих гібридів.

Толстой

Індетермінантний гібрид універсального призначення, має дуже гарну розсаду. На одній китиці може виростати до 10 червоних злегка сливкоподібних плодів масою 80-100 г. Однією з переваг гібриду є невисока вартість його насіння.

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