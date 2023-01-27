Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 лютого

У лютому починається активний садово-городній період: саме час садити розсаду. Щоб заощадити час навесні, перевірте та поповніть запаси насіння, інструменту, витратних матеріалів, добрив та засобів для захисту рослин від шкідників та хвороб. Підвищеної уваги, у порівнянні з іншими зимовими місяцями, вимагатиме плодовий сад. Якщо погода дозволить, в лютому вже цілком можна проводити весняне обрізування та побілку. У які дні все це краще робити, покаже посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на лютий 2023 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 лютого, несприятливі дні – 6, 15, 16, 19, 20 числа.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 10-14, 17, 18;

буряк, морква, пастернак – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 26;

батат – 17, 18;

редька, ріпа – 10-14, 17, 18;

редис – 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26;

селера, петрушка на корінь – 10-14, 17, 18, 25, 26.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 10-14;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3, 4, 10-14, 25, 26;

часник – 10-14;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 10, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26.

Овочі:

томати, фізаліс – 3, 4, 22, 23, 25, 26;

перець – 12-14, 21-26;

баклажани – 12-14, 21, 22, 25, 26;

огірки – 3, 4, 12-14, 21, 22;

броколі, цвітна капуста – 10, 11, 17, 18, 25, 26;

рання капуста – 10, 11, 22, 25, 26;

середня та пізня капуста – 10, 11;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 10, 11, 21-24;

стеблова селера – 10-14, 17, 18, 25, 26;

кабачки, патисони, гарбуз – 3, 4, 21, 22;

баштанні – 3, 4, 12-14, 22;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 10, 11, 22, 23, 27, 28;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 25, 26;

соняшник – 5, 7, 10, 11;

міцелій – 1-5, 21-28.

Зелень та трави:

листовий салат – 16, 17, 21-24;

шпинат – 21-24;

качанні салати, цикорій – 10, 11, 22, 25, 26;

рукола, крес, листова гірчиця – 3, 4, 12-14, 21-24;

мангольд та інші листові овочі – 21-26;

щавель – 12-14, 25, 26;

кріп та фенхель – 25, 26;

петрушка, кінза та селера на листя – 21, 22;

базилік, материнка, розмарин, інші трави – 8, 9, 12-14, 21-24;

лікарські та чайні культури – 5, 7-9, 12-14;

мікрозелень – 21-24.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1-4, 27, 28;

яблуня – 17, 18, 25, 26;

груша, айва – 17, 18, 25, 26;

абрикос, вишня, слива, персик – 10, 11, 25, 26;

черешня – 5, 25, 26;

волоський горіх, фундук – 1, 2, 10, 11, 25-28;

глід – 3-5, 12-14, 23, 24;

смородина – 3-5, 7, 12-14, 17, 18, 21-22;

малина – 1-4, 12-14, 27, 28;

аґрус та інші ягідники – 3, 4, 12-14, 17, 18;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 3, 4, 21, 22, 25, 26;

виноград – 10-14.

Декоративні рослини:

однорічники – 3, 4, 8-11, 25, 26;

цибулинні та бульбові – 12-14, 17, 18, 21, 22;

трав’янисті багаторічники – 8-11, 21, 22, 25, 26;

хвойні – 8, 9;

живі огорожі – 1, 2, 5, 7-11, 27, 28;

чагарники та дерева – 5, 7-9;

ліани – 1, 2, 8, 9, 27, 28;

крупноміри – 5, 7-9, 27, 28.

Найкращі дні для садових робіт у лютому 2023:

робота з ґрунтом – 1, 20, 23, 24;

пророщування насіння – 3, 4, 10-14, 17, 18, 25, 26;

пікірування, проріджування – 10, 11, 17, 18;

поливи – 3, 4, 12-14, 21, 22;

підживлення органічними та зеленими добривами – 12-14, 17, 18;

підживлення мінеральними добривами – 3, 4, 21, 22, 25, 26;

обрізка, омолодження, формування – 12-18;

прищипка, пасинкування – 20;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 7-9, 19, 20;

профілактичні обробки – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 27, 28;

заготівля живців – 17, 18, 21, 22, 25, 26;

щеплення та окулювання – 12-14, 17, 18, 21, 22;

перевірка укриттів – 1, 2, 6, 20, 27, 28;

снігозатримання – 6, 19;

обробка, ремонт теплиць та парників – 1, 2, 6, 15, 16, 19, 20, 27, 28;

прибирання на ділянці – 6, 15, 16, 19, 20;

ремонтні та будівельні роботи – 3-7, 15-20, 23-26;

захист саду та сховищ від гризунів – 1, 2, 5-9, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

корчування – 20;

збір урожаю – 7-11, 20, 15-18;

консервація, сушіння – 1-20, 25-28;

засолювання та квашення – 1, 2, 17, 17, 25-28.

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