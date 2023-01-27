Що садити в лютому 2023 року: посівний календар на місяць
У лютому починається активний садово-городній період: саме час садити розсаду. Щоб заощадити час навесні, перевірте та поповніть запаси насіння, інструменту, витратних матеріалів, добрив та засобів для захисту рослин від шкідників та хвороб. Підвищеної уваги, у порівнянні з іншими зимовими місяцями, вимагатиме плодовий сад. Якщо погода дозволить, в лютому вже цілком можна проводити весняне обрізування та побілку. У які дні все це краще робити, покаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на лютий 2023 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 лютого, несприятливі дні – 6, 15, 16, 19, 20 числа.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 10-14, 17, 18;
- буряк, морква, пастернак – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 26;
- батат – 17, 18;
- редька, ріпа – 10-14, 17, 18;
- редис – 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26;
- селера, петрушка на корінь – 10-14, 17, 18, 25, 26.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 10-14;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3, 4, 10-14, 25, 26;
- часник – 10-14;
- цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 10, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26.
Овочі:
- томати, фізаліс – 3, 4, 22, 23, 25, 26;
- перець – 12-14, 21-26;
- баклажани – 12-14, 21, 22, 25, 26;
- огірки – 3, 4, 12-14, 21, 22;
- броколі, цвітна капуста – 10, 11, 17, 18, 25, 26;
- рання капуста – 10, 11, 22, 25, 26;
- середня та пізня капуста – 10, 11;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 10, 11, 21-24;
- стеблова селера – 10-14, 17, 18, 25, 26;
- кабачки, патисони, гарбуз – 3, 4, 21, 22;
- баштанні – 3, 4, 12-14, 22;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 10, 11, 22, 23, 27, 28;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 25, 26;
- соняшник – 5, 7, 10, 11;
- міцелій – 1-5, 21-28.
Зелень та трави:
- листовий салат – 16, 17, 21-24;
- шпинат – 21-24;
- качанні салати, цикорій – 10, 11, 22, 25, 26;
- рукола, крес, листова гірчиця – 3, 4, 12-14, 21-24;
- мангольд та інші листові овочі – 21-26;
- щавель – 12-14, 25, 26;
- кріп та фенхель – 25, 26;
- петрушка, кінза та селера на листя – 21, 22;
- базилік, материнка, розмарин, інші трави – 8, 9, 12-14, 21-24;
- лікарські та чайні культури – 5, 7-9, 12-14;
- мікрозелень – 21-24.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1-4, 27, 28;
- яблуня – 17, 18, 25, 26;
- груша, айва – 17, 18, 25, 26;
- абрикос, вишня, слива, персик – 10, 11, 25, 26;
- черешня – 5, 25, 26;
- волоський горіх, фундук – 1, 2, 10, 11, 25-28;
- глід – 3-5, 12-14, 23, 24;
- смородина – 3-5, 7, 12-14, 17, 18, 21-22;
- малина – 1-4, 12-14, 27, 28;
- аґрус та інші ягідники – 3, 4, 12-14, 17, 18;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 3, 4, 21, 22, 25, 26;
- виноград – 10-14.
Декоративні рослини:
- однорічники – 3, 4, 8-11, 25, 26;
- цибулинні та бульбові – 12-14, 17, 18, 21, 22;
- трав’янисті багаторічники – 8-11, 21, 22, 25, 26;
- хвойні – 8, 9;
- живі огорожі – 1, 2, 5, 7-11, 27, 28;
- чагарники та дерева – 5, 7-9;
- ліани – 1, 2, 8, 9, 27, 28;
- крупноміри – 5, 7-9, 27, 28.
Найкращі дні для садових робіт у лютому 2023:
- робота з ґрунтом – 1, 20, 23, 24;
- пророщування насіння – 3, 4, 10-14, 17, 18, 25, 26;
- пікірування, проріджування – 10, 11, 17, 18;
- поливи – 3, 4, 12-14, 21, 22;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 12-14, 17, 18;
- підживлення мінеральними добривами – 3, 4, 21, 22, 25, 26;
- обрізка, омолодження, формування – 12-18;
- прищипка, пасинкування – 20;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 7-9, 19, 20;
- профілактичні обробки – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 27, 28;
- заготівля живців – 17, 18, 21, 22, 25, 26;
- щеплення та окулювання – 12-14, 17, 18, 21, 22;
- перевірка укриттів – 1, 2, 6, 20, 27, 28;
- снігозатримання – 6, 19;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 1, 2, 6, 15, 16, 19, 20, 27, 28;
- прибирання на ділянці – 6, 15, 16, 19, 20;
- ремонтні та будівельні роботи – 3-7, 15-20, 23-26;
- захист саду та сховищ від гризунів – 1, 2, 5-9, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- корчування – 20;
- збір урожаю – 7-11, 20, 15-18;
- консервація, сушіння – 1-20, 25-28;
- засолювання та квашення – 1, 2, 17, 17, 25-28.