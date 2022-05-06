Якісна розсада, готова до висаджування, повинна виглядати свіжо

Від якості розсади залежить ваш майбутній урожай, і тому дуже важливо висадити найкращі сіянці. Городники, які не мають часу вирощувати розсаду самостійно, проте хочуть мати овочі з власної грядки, мають широкий вибір розсади на продаж на ринках і в спеціалізованих магазинах. І тут важливо правильно обрати здорові екземпляри. На що потрібно звертати увагу при цьому, розповідає Kvitka.Info.

Зовнішній вигляд листочків та стебел

Досвідченому садівнику зовнішній вигляд розсади може багато розповісти про умови її вирощування і дозволить зробити попередні прогнози на врожайність. Якщо у рослин пошкоджені стебла або пожовклі листочки, від їх покупки краще відмовитися. Колір листя у якісної розсади повинен бути насиченим зеленим або рівномірним світло-зеленим без будь-яких плям, дірочок чи потемнінь, адже вони можуть свідчити про захворювання або нестачу елементів живлення. Розсаду зі слідами видалення листочків теж не варто купувати.

Якісна розсада, готова до висаджування, повинна виглядати свіжо. Оптимально розсада помідорів повинна мати 8-10 листочків, перцю – 6-8, баклажана – 6-7, ранньої капусти – 5-6, а середньої та пізньої – 6-7.

Висота

Розсада однієї культури і одного сорту повинна бути максимально вирівняною за розмірами. Це свідчить про те, що молоді рослини вирощувалися зі стабільними умовами мінерального підживлення, поливом, освітленням і температурою. Однаково сильні і розвинені рослини краще приживаються, добре ростуть і радують своєю родючістю.

Часом садівники-новачки помилково обирають перерослу розсаду, бо їм здається, що більша рослина швидше почне плодоносити. Але ця думка помилкова – перерослі, тонкі, витягнуті сіянці, навпаки, важче приживаються. Оптимальна висота розсади помідорів – 25-35 см, перцю – 20-30 см, баклажана – 15-20 см, ранньої капусти – 13-15 см, а пізньої та середньої – 15-20 см.

Коренева система

Зверніть увагу на кореневу систему рослин. Ідеальний варіант – контейнерна розсада з касет, окремих ємностей, горщиків, торф’яних таблеток або стаканчиків. У такої розсади корені захищені від зовнішнього впливу і мінімально травмуються при пересадці, внаслідок чого рослини легше приживаються і швидше йдуть в ріст. Натомість рослини з відкритою кореневою системою, вирощені в загальній ємності, мають більший ризик пошкодження при перевезенні, проте коштуватимуть дешевше. Яку б кореневу систему ви не обрали, корінці розсади не повинні мати наростів та горбків.

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