Будь-яку ґрунтосуміш потрібно знезаразити до внесення в неї добрив

У лютому стартує активний розсадний сезон, і саме пора зайнятися розсадою перцю. Розповідаємо, коли у 2023 році це найкраще робити та як саме.

Коли сіяти розсаду

Важливо розрахувати правильно терміни посіву, залежно від сорту та погодних умов у вашому регіоні: для цього існує спеціальна формула. Дозріває перець через 100-150 днів із моменту появи сходів, а ранньостиглі сорти сіють за 65 днів до висадки розсади на постійне місце, середньостиглі – за 70 днів, пізні – за 75 днів.

Детальніші дати допоможе обрати посівний календар. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у лютому – 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 числа, для перцю – 12-14, 21-26. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, суто для перцю – 12, 13, 22-26. Загалом сприятливі дні у квітні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27, для перцю – 8, 9, 21, 22.

Ґрунт для розсади перцю

Як пише «Флорист-Х», ґрунт для перцю має бути пухким, живильним, нейтральним або слабкокислим (pH 6-6,5) і стерильним. Можна придбати готовий субстрат у садових крамницях або приготувати потрібну ґрунтосуміш самостійно. Будь-яку ґрунтосуміш потрібно знезаразити до внесення в неї добрив.

Підготовка насіння

Звичайне насіння спочатку для знезараження витримують у розчині перманганату калію (1 г на 100 мл води, опустити насіння на 20 хв.). Після знезараження насіння для підвищення його продуктивності поміщають у розчин стимулятора росту або на 4-5 годин кладуть у розчин мінеральних добрив. Після такої обробки посівний матеріал промивають у чистій воді й сіють вологим.

Найчастіше вдаються просто до пророщування. Його загортають у мокру марлю або тканину, поміщають у тепло та стежать, щоб тканина не висихала. Для цього краще покласти загорнуте насіння на блюдце й помістити його під поліетилен. Не заливайте насіння водою – йому для проростання, окрім води, потрібен ще й кисень. Найкраще проростання відбувається при температурі +20-23ºC. Однак у пророслого насіння ніжні паростки легко відламуються при посіві.

Посів перцю на розсаду

Оскільки перець дуже довго відновлюється після пікірування, посів перцю на розсаду здійснюють в окремі горщики або скляночки діаметром 10 см і глибиною 10-12 см. Але якщо такої можливості у вас немає, візьміть для посіву простору посудину глибиною не менше 5-6 см, а рівень ґрунту не повинен доходити до краю посудини на 2 см.

Насіння перцю розкладають пінцетом по поверхні ґрунту на відстані 1,5-2 см одне від одного, притискають до субстрату, зволожують через сито або способом нижнього поливу, після чого згори присипають шаром ґрунту завтовшки 1 см, який потім злегка ущільнюють. Накривають посіви поліетиленовою плівкою або склом.

Посів перцю у торф’яні таблетки

Сіють насіння в таблетки діаметром 3 см: необхідну кількість таблеток поміщають у прозорий лоток і заливають теплою кип'яченою водою для набубнявіння. Щойно таблетки перестануть вбирати воду, вилийте її надлишок з лотка, зробіть ямки завглибшки 1-1,5 см у верхній частині таблеток, акуратно розкладіть у заглиблення насіння й закрийте його згори живильним ґрунтом. Лоток накрийте прозорою кришкою, склом або поліетиленовою плівкою. Пророщують насіння при температурі +25ºC.

Перші сходи з’являються вже за тиждень, і тоді покриття з посівів знімають, лоток переносять у світле місце й утримують при температурі +25-27ºC удень і +11-13ºC в нічний час. Коли у розсади розвинеться 2-4 листочки, а корінці почнуть проростати крізь сітку, сіянці просто в таблетках розсаджують по окремих горщиках.

Посів перцю в касети

В осередку касет укладають відповідну для перців ґрунтосуміш або торф’яні таблетки, сіють насіння, потім посіви накривають прозорим матеріалом, поміщають на пластиковий піддон і утримують при температурі близько +25ºC. Зволоження здійснюється способом нижнього поливу.