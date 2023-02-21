Залежно від складу розчину, в якому замочується насіння, воно проходить дезінфекцію, перевіряється на відсоток схожості, а також отримує додаткову енергію для зростання

Насіння томату так само, як будь-який інший посівний матеріал, потребує правильної підготовки до посадки, один з яких – замочування. Але просто помістити насіння у воду недостатньо, потрібно знати всі нюанси, про які розповідає AgroMarket.

Переваги замочування насіння перед посівом

Залежно від складу розчину, в якому замочується насіння, воно:

проходить дезінфекцію, що дозволяє захистити дорослу рослину від низки шкідників та хвороб;

перевіряється на відсоток схожості;

отримує додаткову енергію для швидшого зростання та розвитку.

Якщо ви запізнилися з посівом насіння або вони надто довго сходять, то розсада висаджується надто пізно та розвивається в умовах, несприятливих для активного плодоношення. У такому випадку замочування насіння помідор скорочує «часовий розрив», і томати встигають наздогнати розсаду, висаджену вчасно.

Перевірка насіння на схожість

Занурте все насіння повністю у воду або поживний/стимулюючий водний розчин. Через кілька годин стане очевидно, яке з насіння продуктивне, а яке ні. Перше помітно набухне, на ньому розгладяться зморшки та заломи, воно опуститься на дно ємності. Непродуктивне насіння або так і плаватиме на поверхні, або на ньому не відбудеться зовнішніх змін: воно так і залишиться пласким, може потемніти або набути неоднорідного кольору.

Важливо, щоб замочування насіння томатів проводилося у теплій воді (+22-25°С), а ємність перебувала у теплому місці. Перевірка насіння на схожість може зайняти до однієї доби, тому рекомендується додавати до води дезінфікувальні засоби. Таким чином ви попередите загнивання насіння та розмноження у ньому збудників хвороб.

Коли замочувати насіння

Оптимально – за добу до висіву. За цей час у посівного матеріалу виявляться всі ознаки схожості чи несхожості, а стимулятори, якщо ви їх використовуєте, встигнуть подіяти. Якщо ж пропущено терміни висіву, то є сенс продовжити замочування ще на 1-2 доби. Йдеться про пророщування, яке допоможе прискорити розвиток рослини. Тривале замочування також рекомендується для насіння, у якості якого ви не впевнені, щоб зробити більш ретельну вибраковку. Для якісного та свіжого насіння час обробки можна скоротити до 2-3 годин.

Як замочувати насіння

При короткочасному замочуванні (до години) можна повністю занурити насіння у розчин чи воду. Якщо планується більш тривала обробка, необхідно підтримувати доступ повітря. Такі вентильовані умови можна створити, помістивши насіння між двома шарами повітропроникного матеріалу, змоченого водою або розчином стимулятора. Це можуть бути ватяні диски, бавовняна або лляна тканина, складені в кілька шарів паперові рушники або туалетний папір.

При такому замочуванні важливо стежити, щоб вата, тканина чи папір не висихали. При необхідності просто зволожте їх зверху, обприскавши чистою водою із пульверизатора.

У чому замочувати насіння

Усе залежить від мети обробки:

1. Перевірка на схожість, набухання, пророщування. Свіже насіння або насіння від перевіреного виробника можна замочити у звичайній воді. У цьому випадку набухання насіння або його проклюнення означає завершення обробки.

2. Захист від хвороб та шкідників. Високоякісне насіння часто вже надходить у продаж, оброблене від інфекцій. Воно покрите зовні оболонкою (зазвичай кольоровою), що залишилася після обробки, і замочування не рекомендується – рідина розчинить цей захисний шар. Для необробленого насіння можна придбати спеціальні препарати – дезінфектанти або препарати комплексної дії, які забезпечують дезінфекцію одночасно із стимуляцією росту.

3. Стимуляція росту. Для цього оптимальним вибором стануть професійні засоби, збагачені вітамінами, мікроелементами, органічними кислотами та іншими речовинами, які ініціюють вихід насіння зі сплячого режиму. До них відносяться препарати янтарної кислоти, гетероауксин, гумат та інші.

Серед засобів, які можна приготувати вдома, найбільшою популярністю користується марганець, 0,05% хлоргексидин, 3% перекис водню. Хлоргексидин і перекис використовуються в готовому вигляді, а марганець потребує попередньої підготовки. Візьміть 1 г перманганату калію (на самому кінчику ножа) і розчиніть порошок у 50 мл. води. Після цього візьміть 1 ст. л. отриманого розчину та розведіть його в 100 мл чистої води. Цей розчин готовий для обробки насіння. Замочування з усіма переліченими препаратами проводиться протягом 30-40 хвилин.

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