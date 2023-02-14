Перець, як солодкий, так і гострий, – вологолюбна культура, що погано реагує на пікірування

Перець, як солодкий, так і гострий, – вологолюбна культура, що погано реагує на пікірування, оскільки навіть при найобережнішому пікіруванні пошкоджуються дрібні корінці. В результаті розсада уповільнює ріст, часто на тривалий час, і це спричиняє запізніле дозрівання плодів. Якщо у вас немає часу на щоденний догляд сіянців, вам підійде спосіб вирощування розсади перцю, який не передбачає пікірування та регулярного поливу рослин. Детальніше розповідає «Флорист-Х».

Конструкція з поливом за допомогою ґнота дає значну вигоду:

ґрунт у ємності зволожується без ваших зусиль, і рослини одержують стільки вологи, скільки їм потрібно;

уникаючи пікірування, ви вберігаєте рослини від стресу, а це означає, що не буде зупинки у розвитку сіянців;

насіння можна висівати на два-три тижні пізніше, ніж при вирощуванні перцю з пікіруванням;

ви заощаджуєте не тільки час, а й зусилля, тому що не витрачаєте їх на пікірування та на регулярний полив.

Підготовка ємності і ґноту

Для вирощування розсади перцю на ґнотовому зрошенні використовуються пластикові пляшки або п’яти-шести літрові баклажки. Чим об'ємніший посуд, тим більше можна виростити сіянців: наприклад, у пластиковій пляшці поміститься лише 4-5 рослин.

Розрізаємо пластикову ємність по горизонталі таким чином, щоб верхня частина, вставлена в нижню, шийкою вниз, не торкалася дна пляшки. У кришці потрібно зробити розпеченим цвяхом невеликий отвір для виведення ґнота.

Ґніт роблять із щільних безрозмірних колготок, відрізавши смужку шириною 5 мм: цей матеріал краще за будь-який інший регулює необхідну вологість. Смужку розрізаємо з одного боку і добре розтягуємо, щоб вийшов тонкий шнур. Один кінець шнура протягуємо в отвір у кришці і проштовхуємо у горлечко пляшки, після чого надягаємо кришку на горлечко і закручуємо.

Потім регулюємо довжину шнура так, щоб після складання конструкції він діставав до дна нижньої частини. Зафіксувати ґніт у такому положенні вам допоможуть невеликі шматочки пінопласту, вкладені у кришку із внутрішньої сторони. Пінопласт також використовуємо і як дренажний матеріал: кладемо його в перевернуту верхню половину пляшки. Він перешкоджатиме попаданню ґрунту через отвір у кришці в нижню частину конструкції.

Притримуючи пальцями шнур, насипаємо в пляшку ґрунт, який в ущільненому стані має бути товщиною 5-6 см. На цей шар кільцем укладаємо другий кінець шнура та присипаємо його ще шаром субстрату. У результаті поверхня ґрунту повинна бути нижче краю ємності на 5-7 см.

Посів насіння перцю

Розкладаємо сухе насіння по поверхні ґрунту, змочуємо його з пульверизатора і прикриваємо двосантиметровим шаром стерильного повітропроникного субстрату, який трішки ущільнюємо. До верхнього краю ємності залишається ще кілька сантиметрів вільного простору, куди за необхідності можна додати субстрату в процесі росту розсади. Насіння можна сіяти густо, а трохи пізніше залишити в пляшці тільки 4-5 сильних рослин, решту – зрізати ножицями на рівні поверхні, бо при висмикуванні можна пошкодити коріння сіянців, що залишилися.

Наливаємо в нижню ємність води і кладемо в неї одну-дві таблетки активованого вугілля, щоб вода не закисала і її часто не доводилося міняти. Верхню частину конструкції затягуємо плівкою: парникові умови допоможуть насінню швидше зійти.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»