Такий метод не можна використовувати для насіння з тонкою ніжною оболонкою – воно просто звариться

Насіння, що важко сходить, мають більшість декоративних дерев та кущів, і багато квітучих рослин – аквілегія, петунія, віола, лаванда, дельфініум, гвоздика, еустома, люпин, а також плодово-ягідні культури – полуниця, м'ята, пастернак, селера та інші. Воно має тверду товсту оболонку, крізь яку паростку складно пробитися без допомоги. У природі цей процес відбувається природним чином: восени дозріле насіння падає в ґрунт, пріє під осіннім листям, розтріскується взимку під шаром снігу.

Щоб його проростити, використовують метод стратифікації, проте він займає багато часу – від 2 тижнів до 3-4 місяців, залежно від рослини. Тож фахівці розробили швидкий та ефективний спосіб пророщування насіння, що важко сходить, – пролив окропом. Як це правильно робити, розповідає GradinaMax.

Термін «посів насіння в окріп» не зовсім правильний. Оптимальна та безпечна для насіння температура води – 70-80°С. При такій температурі оболонка насіння розм’якшиться та потріскається, відкриваючи шлях паростку. Важливо: такий метод не можна використовувати для насіння з тонкою ніжною оболонкою – воно просто звариться.

Техніка посіву насіння в политий окропом ґрунт

Вам знадобляться:

пластикові ємності з кришками і дренажними отворами (можна зробити гарячою спицею);

пухкий поживний субстрат;

харчова плівка та поліетиленовий пакет;

рушник або шматок тканини для закутування.

Спочатку ємності заповнюють пухким поживним субстратом, насіння рівномірно розподіляють по поверхні та трохи вдавлюють. Далі субстрат потрібно щедро полити окропом, намагаючись при цьому не розмити посіви. Не у всіх це виходить – насіння може спливти, оскільки вода не відразу піде через дренажні отвори. Тому набагато зручніше спочатку полити ґрунт окропом, дочекатися, поки зайва волога зникне, і в прогрітий ґрунт закласти насіння.

Далі ємність накривають плівкою (кришкою), поміщають в поліетиленовий пакет, загортають у тканину для збереження тепла та приблизно на годину ставлять на батарею опалення. Залишати на радіаторі не можна – ґрунт швидко висохне. Зніміть тканину та пакет (плівку залиште) та тримайте ємності в приміщенні при температурі +23-25​​°С. До моменту проростання щодня провітрюйте та підтримуйте вологість субстрату, обприскуючи теплою водою.

Переваги поливу насіння окропом:

Економія часу – метод «насіння в окріп» займає не більше години. Сходи з'являються рівномірно та одночасно. Насіння не треба дезінфікувати та обробляти стимуляторами росту – термічна обробка вбиває всі хвороботворні бактерії. При протіканні окропу змивається захисний ефірно-олійний шар, що перешкоджає швидкому проростанню. Схожість насіння наближається до 100%. Розсада виходить міцною, здоровою та компактною, особливо – якщо ви забезпечите саджанцям освітлення фітолампою.

Якщо побоюєтеся використовувати такий метод, поекспериментуйте на невеликій частині насіння. Половину – стратифікуйте, решту – полийте окропом і порівняйте результати схожості.

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