Віддайте перевагу торф’яним таблеткам або торфокомпостним склянкам, оскільки коренева система розсади баклажанів дуже не любить пікірування

Паростки баклажанів дуже чутливі до різкої зміни погодних умов, тому в наших широтах їх вирощують з розсади. Молоді рослини будуть більш стійкі до перепадів температур, шкідників та бур’янів, менш схильні до захворювань, а в результаті дозволять отримати більш ранній урожай. Починають сіяти баклажани на розсаду вже в лютому. Розповідаємо, коли та як найкраще це зробити.

Коли садити

Баклажани – одні з найбільш примхливих овочів, що вимагають серйозного догляду, тому посів розсади буде не зайвим розпочати з вивчення посівного календаря. Визначаючи терміни посадки баклажанів на розсаду, майте на увазі, що проростає насіння приблизно за два тижні, потім сіянцям знадобиться для розвитку не менше 60 днів. Відніміть 75 днів від дати висадки розсади у відкритий ґрунт і оберіть дату посіву.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у лютому – 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 числа, для баклажанів – 12-14, 21, 22, 25, 26. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 9-13, 16, 17, 24-26, суто для баклажанів – 12, 13, 24-26. Загалом сприятливі дні у квітні – 9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27, для баклажанів – 9, 21, 22.

Ґрунт для розсади баклажанів

Ґрунт для вирощування розсади баклажанів має бути нейтральним, пухким і легким, але водночас родючим. Можна придбати його у крамниці, а можна скласти субстрат самостійно, змішавши одну частину річкового піску, чотири частини низинного торфу й три частини компосту або перегною. У 10 л такої суміші після стерилізації слід додати півсклянки сульфату калію або склянку деревної золи й ретельно все перемішати.

Ще кілька гарних рецептів для субстрату:

8 частин перегною, 2 частини дернової землі й одна частина перепрілого коров’яку, після стерилізації в цю суміш слід додати сечовину й суперфосфат;

у три частини торфу додати одну частину перепрілої тирси, простерилізувати й добре перемішати з комплексною мінеральною добавкою;

дві частини перегною змішати з однією частиною дернової землі;

дві частини перегною змішати з однією частиною торфу.

Будь-яку ґрунтосуміш слід знезаразити: прожарити субстрат упродовж 40-50 хвилин у духовці, прогріти на водяній лазні або пролити окропом. Що стосується поживних добавок, то відро ґрунтової суміші потрібно заправити 12 г сірчанокислого амонію, 40 г суперфосфату і такою ж кількістю калійної солі. Відтак потримайте субстрат кілька тижнів у теплому місці, щоб у ньому розмножилися корисні для насіння бактерії.

Підготовка насіння

За кілька тижнів до посіву бажано перевірити посівний матеріал на прорісність: замочіть десяток насінин у воді на добу, потім викладіть їх на вологій тканині або складеній у кілька шарів марлі й помістіть на тиждень у тепле місце, дбаючи, щоб тканина увесь час була вологою. Через тиждень порахуйте, скільки насінин проросло – гарним вважається посівний матеріал із показником прорісності 50%.

Перед посівом насіння слід знезаразити: потримати насіння 20-30 хвилин у міцному розчині марганцівки або в 100 мл води додати 3 мл перекису водню, нагріти розчин до 40°С й опустити в нього насіння на 10 хвилин.

Після дезінфекції насіння промивають і беруться до його стратифікації: розкладають між двома вологими тканинними серветками, поміщають у контейнер і упродовж семи ночей тримають у холодильнику. Вдень насіння утримують при кімнатній температурі.

Через тиждень насіння на 12 годин замочують у підігрітій дощовій або талій воді з додаванням стимулятора росту, після чого висушують на білому чистому аркуші до сипучості й сіють.

Ємність для розсади

Віддайте перевагу торф’яним таблеткам або торфокомпостним склянкам, оскільки коренева система розсади баклажанів дуже не любить пікірування. У ролі тари для сіянців можна використовувати пластикові скляночки, але перед посівом обов’язково помийте їх у міцному розчині марганцівки. За 20-24 години до посіву тару наповнюють стерильним субстратом і добре поливають.

Вирощування розсади баклажанів у склянках

Розкладіть насіння по 2-3 штуки по скляночках із вологим субстратом, присипте шаром ґрунту завтовшки 1,5-2 см, злегка ущільніть його, накрийте посуд плівкою або склом і утримуйте при температурі 25-30°С до появи сходів.

Вирощування розсади баклажанів у таблетках

Оптимальними для вирощування сіянців баклажанів вважаються таблетки діаметром 4 і більше см. Таблетки розкладають у глибоку посудину й заливають теплою водою для набубнявіння, а коли вони максимально збільшаться в розмірах, зайву воду можна злити.

Піддавати посівний матеріал обробці в разі використання для вирощування розсади торф’яних таблеток необов’язково. Покладіть у кожну ямку по 2-3 насінини, злегка утопіть їх і закрийте отвори торфом. Потім встановіть таблетки в глибоку прозору посудину з дренажними отворами, накрийте прозорим покриттям, встановіть посудину на піддон і помістіть у світле тепле місце. Посіви потрібно щодня провітрювати й стежити за тим, щоб таблетки не висихали.

Вирощування розсади баклажанів у касетах

Обравши касету з великими вічками, не доведеться пікірувати сіянці. Касету встановлюють на піддон або в контейнер, наповнюють комірки субстратом, добре його поливають і розкладають насіння по центру кожної комірки за допомогою вологої дерев’яної палички. Після цього насіння заглиблюють на 1,5-2 см, закладають ямки, накривають касету прозорою кришкою або плівкою й поміщають у тепле місце.

За матеріалами «Флорист-Х», «Зелена садиба», Kvitka.Info

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