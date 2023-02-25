Гарна розсада капусти виходить при вирощуванні в теплиці Всё о растениях: https://floristics.info/ua/statti/gorod/3191-vyroshchuvannia-rozsady-kapusty-koly-sadzhaty-v-tsyomu-rotsi.html

Капуста є однією з найважливіших городніх культур, яку в багатьох регіонах вирощують розсадним способом. Від того, наскільки правильно ви вибере терміни посадки капусти на розсаду і яким буде догляд за сіянцями, залежить урожай культури. Посів розсади розпочинається в березні. Розповідаємо, коли найкраще це робити та як саме.

Коли садити капусту на розсаду

Для капусти, як і для будь-якої іншої розсади, важливо обрати правильний день посадки. Для цього використовуємо універсальну формулу: – D = А + В + С, де:

D – кількість діб від посіву насіння на розсаду до висадки саджанців у ґрунт;

А – число діб від посіву насіння до моменту появи сходів;

В – число діб від сходів до пікіровки саджанців;

С – число діб до висадки розсади у відкритий ґрунт (у теплицю).

Точніший день підкаже посівний календар. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, для ранньої капусти – 9-11, для середньої та пізньої – 9-11, 24-26, для броколі та цвітної – 9-11, 16, 17, 24-26. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у квітні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27, для ранньої капусти – 7, 21, 22, для середньої та пізньої – 7, для броколі та цвітної – 7, 12-14, 21, 22. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у травні – 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31, для ранньої капусти – 3, 4, 30, 31, для середньої та пізньої – 3, 4, 21, 22, 30, 31, для броколі та цвітної – 3, 4, 10, 11, 30, 31.

Ґрунт для розсади капусти

Для розсади всіх різновидів капусти потрібен пухкий і легкий субстрат, тому основним його компонентом має бути торф. Можна використовувати й магазинний ґрунт.

Приблизні рецепти розсадних субстратів для капусти:

75 % торфу, 20 % дернової землі і 5 % піску;

рівні частини торфу, перегною або компосту й дернової землі потрібно змішати з невеликою кількістю піску;

рівні частини дернової землі й перегною змішати з деревною золою та додати по одній столовій ложці комплексного мінерального добрива на 1 кг ґрунтосуміші.

Будь-який субстрат перед посівом необхідно продезінфікувати – прогріти 5 хвилин у мікрохвильовці, ввімкненій на повну потужність, або просмажити упродовж 15 хвилин у духовці при температурі 200°С. Після цього ґрунт слід остудити, помістити в оброблену одновідсотковим розчином марганцівки посудину і дати постояти в теплому місці кілька тижнів для розмноження корисних бактерій.

Підготовка насіння до посіву

Спочатку посівний матеріал сортують, відбираючи насіння не дрібніше 1,5 мм, потім його загортають у потрійний шар марлі і поміщають на 15 хвилин у термос із водою температури +45-50°С, а після цього відразу опускають на 2 хвилини в холодну воду.

Далі насіння у вологій марлі тримають добу при кімнатній температурі, поклавши його на блюдце, потім добу стратифікують у холодильнику при температурі +1-2°С, після чого просушують до сипучого стану й сіють.

Придбаний у магазині посівний матеріал, скоріше за все, вже готовий до посіву і не потребує протруювання та стратифікації. Забарвлене в різні кольори насіння сіють без усякої підготовки в сухому вигляді.

Розсаду капусти можна вирощувати з пікіруванням або без нього. При вирощуванні з пікіруванням можна сіяти в одну загальну посудину, а підрослі сіянці розсадити по окремих горщиках. Якщо ви хочете уникнути пікірування, сіяти насіння потрібно відразу в окремі посудини.

Посів насіння з пікіруванням

У ящики завглибшки 4-5 см укладають шар ґрунтосуміші завтовшки 3-4 см і поливають його розчином двох таблеток «Гамаїру» та двох таблеток «Аліріну-Б» в 10 л води. Зробити це краще за кілька діб до посіву. У день посіву в ґрунті роблять на відстані 3 см одна від одної борозенки завглибшки 1 см, в які розкладають насінини на відстані 1-1,5 см, після чого присипають борозенки ґрунтом. Потім поверхню злегка ущільнюють, посіви поміщають на підвіконня й утримують при температурі +18-20°С.

Посів насіння капусти в торф’яні таблетки

Якщо ви не хочете травмувати коріння сіянців капусти пікіруванням, вирощуйте їх у торф’яних таблетках. Обирайте таблетки діаметром щонайменше 4 см, які попередньо поставте в глибоку посудину й заливайте теплою водою до їхнього повного набубнявіння. Коли таблетки виростуть у 7-8 разів, зайву воду потрібно злити, по 2 насінини розкласти в заглиблення на поверхні таблеток і засипати ямки торфом.

Після цього контейнер із таблетками поміщають у світле місце й утримують при температурі +18-20°С до появи сходів. Коли насіння проросте і сходи зміцніють, зріжте в кожній таблетці під корінь слабкий сіянець.

Посів насіння в касетах без пікірування

Виберіть касету завглибшки не менше 7-8 см з комірками таких розмірів: для ранніх сортів капусти – від 6х6 до 7х8 см; для середньостиглих сортів – 5х6 см; для пізніх – 5х5 см. Можна наповнити комірки одним із субстратів і посіяти в кожен по дві насінини, а можна посіяти в таблетки, а потім розставити таблетки по комірках.

Якщо крізь сітку таблеток почне проростати коріння, потрібно пересадити сіянці в горщик разом із таблеткою. Якщо ж таблетка перебуває в комірці касети, просто додайте субстрат, щоб заповнити простір.

Посів розсади в теплиці

Насіння для посіву в теплиці має бути сухим. Зробіть на грядці кілька рядків на відстані 15-20 см один від одного та рясно їх полийте, після чого розсипте в борозенки насіння, щоб на см² припадало не більше трьох насінин. Закрийте насіння на глибину 1-2 см.

Коли сходи набудуть перше справжнє листя, бажано обробити їх інсектицидом від хрестоцвітих блішок, а на стадії розвитку 4 листка, аби у сіянців формувалося рівне стебло, підсипте на грядку шар ґрунту завтовшки 3-4 см. Розсаду, що густо зійшла, потрібно прорідити, вириваючи або зрізуючи під корінь менш розвинені сіянці, після чого слід обов’язково полити грядку.

За матеріалами «Зелена садиба», «Флорист-Х»

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