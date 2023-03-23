Для розвитку кореневої системи сіянців їх підживлюють гуматом калію

Витримувати необхідний для розвитку розсади перців температурний режим в умовах квартири не так просто, але слід знати, що під стелею температура повітря на кілька градусів вища, ніж на середній висоті, а у плінтуса – на два-три градуси нижча. «Флорист-Х» розповідає про інші важливі аспекти вирощування розсади перцю.

Температура

При 26-28°C насіння перцю проростає на 8-12 день, при температурі 20-26°C – через 13-17 днів, при 18-20°C – через 18-20 днів, а при 14-15°C – не раніше, ніж за місяць. Тільки-но з'являться сходи, посіви переміщують якомога ближче до світла, температуру утримання на тиждень знижують до +15-17°C, а згодом розсаду утримують при 22-25°C в денний час і при 20°C в нічний. Потрібно регулярне провітрювання приміщення, але зважайте, що сіянці бояться протягів і холодного повітря.

Полив

Перші два-три дні після появи сходи не поливають, але якщо ґрунт вимагає зволоження, його обережно обприскують із розпилювача. Щойно розкриється сім'ядольне листя, сіянці поливають водою температурою 30°C. Надалі зволоження розсади здійснюють дощовою або відстояною упродовж доби водопровідною водою кімнатної температури. Ґрунт у сіянців не повинен пересихати. Вологість повітря в приміщенні підтримують на рівні 60-70 %.

Підживлення

Для розвитку кореневої системи сіянців їх підживлюють гуматом калію, розвівши 5 мл препарату в 2 л води. До закладки квіткових бруньок розсада перцю розвивається дуже повільно, потім її зростання стає більш інтенсивним, і в період цвітіння удобрення розсади перцю здійснюють таким складом, що містить мікроелементи: в 10 л води розчиняють по 1 г сірчанокислого марганцю й сірчанокислого або лимоннокислого заліза, по 0,2 г сірчанокислого цинку й сірчанокислої міді та 1,7 г борної кислоти.

Прищипування

Домашня розсада перців вимагає прищипування, тобто видалення точки зростання у сіянців. Роблять це для того, щоб стимулювати у перців розвиток кореневої системи й зростання в міжвузлях пасинків зі сплячих бруньок, в яких формуються квітки. Прищипування здійснюють тоді, коли розсада починає розвиватись інтенсивно – видаляють ножицями ту частину рослини, що над 4-6 міжвузлям. Коли з часом у сіянців починають відростати пасинки, навантаження на кущ регулюють, залишаючи 4-6 найбільш розвинених пасинків, а решту видаляють. У нижніх міжвузлях пасинки видаляти не потрібно.

Підсвічування

Розсада перцю потребує освітлення упродовж 12-14 годин щодня, тому доводиться організовувати для неї штучне освітлення, інакше сіянці будуть тонкі й витягнуті. Необхідне не просто світло, а певний спектр променів: червоні промені стимулюють процес проростання насіння й цвітіння сіянців, фіолетові та сині беруть участь у формуванні клітин, а от жовті й зелені промені на розвиток рослин не впливають. Найкраще для штучного підсвічування розсади перцю використовувати фіто- або люмінесцентні лампи, а також світлодіодні світильники, створені саме для таких цілей.

У фазі розвитку сім'ядольних листків для стимулювання різкого зростання сходів лампи мають працювати три доби поспіль. Щойно у розсади з'являться справжні листки, довжина світлового дня має становити 14-16 годин.

Пікірування

Якщо перець росте в загальній посудині, в стадії розвитку у сіянців двох справжніх листків здійснюють пікірування розсади. Ґрунт із розсадою добре зволожують, після чого дають стекти зайвій воді. Пікірують розсаду в окремі горщики ємністю по 100-150 мл – сіянці разом із земляною грудкою переносять у зроблені в ґрунті ямки, які мають умістити кореневу систему сіянця з землею. Коріння розташовують у ґрунті вільно, без загинів. Ямку присипають ґрунтом і злегка ущільнюють. При пікіруванні кореневу шийку розсади заглиблюють не більше ніж на 5 мм.

Після пересадки сіянці поливають і, якщо потрібно, додають у горщики ґрунт. Попервах розсаду захищають від прямих сонячних променів, а температура утримання має бути не нижче 15°C.

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