Для літньої посадки слід обирати сорти картоплі стійкі до хвороб і з меншою кількістю вегетаційних днів

У липні саме час садити овочі для отримання пізнього врожаю та більш тривалого зберігання. Це стосується також і картоплі, адже ранній врожай вимагає швидкого прибирання, адже при підвищеній температурі бульби швидко старіють. Таку картоплю краще швидше використати, вона не підходить для тривалого зберігання, а на зиму та весну запастися з другого врожаю. Про переваги та особливості посадки картоплі влітку розповідає «Зелена садиба».

Переваги другого врожаю картоплі:

другий збір картоплі навіть при неповному розвитку коренеплодів дозволяє виростити набагато більший врожай;

пізня картопля зберігається довше;

з другого врожаю виходить найякісніший посадковий матеріал;

бульби пізнього врожаю не проростають, процес переродження у них йде набагато повільніше, що дозволяє довше зберігати цінні сорти картоплі;

для другого врожаю вибирають сорти картоплі, які проростають швидше, не витрачають сили на тривале вирощування бадилля, тому бульби виходять сильнішими;

дозріваючи за пониженої температури картопля менш схильна до захворювань, наприклад, до стеблової нематоди;

колорадському жуку у вересні вже холодно, тому він вже не зашкодить.

Що потрібно врахувати для вирощування другого врожаю картоплі:

1. Для можливості вирощування другого врожаю картоплі слід враховувати свою кліматичну зону. Найбільш придатними для літньої посадки картоплі є регіони, в яких не менше 170 безморозних днів у році, тобто другий врожай картоплі можна вирощувати по всій території України.

2. Щоб картопля другої посадки швидше росла, її краще посадити у високі теплі грядки, які також допомагають захистити рослини від неочікуваних нічних заморозків.

3. Для кращого збереження вологи у ґрунті його після підгортання покривають шаром соломи. Мульчування захищає також картоплю від перегріву в літню спеку. Добре використовувати для мульчування мох, який збагачує ґрунт живильною мікрофлорою.

4. Для захисту картоплі від захворювань, пешочергово від фітофтори, посадковий матеріал можна обробити «Фітофторином».

Яку картоплю можна садити влітку

Слід обирати сорти картоплі стійкі до хвороб і з меншою кількістю вегетаційних днів. У суперскоростиглих сортів збір врожаю можна починати вже через 60-70 днів.

Найкращі сорти картоплі для літньої посадки:

«Скороплідний» – стійкий до вірусних захворювань, невибагливий до ґрунту;

«Удача» – висока врожайність, нечутливий до фітофтори, невибагливий до ґрунту, може дозріти вже через два місяці з врожаєм 120-150 кг з сотки землі, вага бульб досягає 400 г;

«Клеопатра» – невибагливий у догляді сорт, через 2,5 місяці можна зібрати врожай до 140 кг з однієї сотки;

«Сувенір Чернігівський» – середньоранній, стійкий до захворювань сорт з бульбами масою до 300 г і дуже високою врожайністю – до 800 кг з сотки та тривалий термін зберігання;

«Фреско» – скоростиглий сорт, стійкий до багатьох захворювань, вологолюбний;

«Фамбо» – сорт середнього терміну дозрівання з бульбами масою до 140 г, стійкий до багатьох захворювань, проте має високу чутливість до фітофтори;

«Агата» – середньостиглий сорт, невимогливий до ґрунту, відрізняється високою врожайністю, вегетаційний період – 80 днів, але великі бульби можна знайти вже через 60 днів.

Посадковий матеріал для літньої посадки картоплі можна вибрати з бульб торішнього врожаю. Якщо ж тривалість теплих днів дозволяє, можна почекати і проростити зібрані бульби нового врожаю.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»

Де посадити картоплю для другого врожаю

1. Паралельно з дозріванням першого врожаю.

Перша посадка картоплі в цьому випадку проводиться в квітні-травні. На сусідній площі висаджують ранньостиглі культури, такі як зелень, редис, скоростиглі овочі, після збору яких на їх місце приблизно наприкінці червня – у середині липня висаджують картоплю для другого врожаю.

Такий варіант підходить для прохолодного літа, щоб не чекати дозрівання картоплі, посадженої навесні. В цьому випадку картоплю прибирають з настанням перших заморозків, приблизно на початку жовтня.

2. На місці першого врожаю.

Посадивши навесні дуже ранні сорти картоплі, до початку липня можна вже отримати перший врожай. Обережно вибравши великі бульби, дрібні залишають у землі, засохле та пожовкле бадилля прибирають, залишаючи тільки зелене з бульбами. Бульби, які не виросли, присипають компостом та землею, а зверху висаджують картоплю для нового врожаю.

3. Між рядами першого врожаю.

Якщо з якоїсь причини першу картоплю доводиться садити пізніше за звичайний термін або це картопля пізнього строку дозрівання, то при її висадці потрібно витримати відстань між рядами близько 70 см. Для отримання другого врожаю картоплі на цій самій грядці на початку липня висаджують пророщені у червні бульби між рядами зростаючої картоплі.

Як доглядати другий врожай картоплі

Перед посадкою землю поливають так, щоб вона добре зволожилася на глибину до півметра. У спекотні літні дні ґрунт швидко висихає, тому картопля вимагає додаткового поливу.

Висока температура і вологість сприяють швидкому розвитку фітофтори. Ретельно відбираючи здоровий матеріал для посадки, дотримуючись сівозміни та підбираючи стійкі до фітофтори сорти картоплі, можна її уникнути. Якщо ж профілактичні заходи не допомогли, то вже на початковій стадії зараження картоплю слід обробити будь-яким біофунгіцидом або використати народні засоби – розчини попелу, молочної сироватки, молока з йодом, настою часнику з марганцівкою тощо.

Умови для гарного врожаю картоплі літньої посадки:

картоплю можна садити на будь-яких ґрунтах, але без застою води, та все ж найкраще картопля росте в слабкокислому ґрунті;

для підживлення картоплі достатньо органічного добрива з перепрілого гною або компосту;

надлишок азотних добрив сприяє зростанню бадилля, але зменшує врожайність бульб;

додаткова доза калію (25 мг на 1 м 2 до або під час вирощування) може значно збільшити термін зберігання картоплі;

до або під час вирощування) може значно збільшити термін зберігання картоплі; щоб запобігти «втомі» ґрунту, картоплю садять на одному і тому ж місці не частіше, ніж раз у 3-4 роки;

картоплю другого врожаю садять на більшій відстані – 40 см один від одного і 70 см між рядами;

пізню картоплю другого врожаю за теплої погоди збирають в жовтні або навіть на початку листопада: ранні заморозки ще не сильні і не зашкодять врожаю;

при ранніх заморозках картоплю можна захистити, покриваючи плівкою або флісовою тканиною.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»