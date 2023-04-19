Якщо сіянці у вас переросли, заглибіть при висаджуванні частину стебла у ґрунт

Щоб отримати урожай помідорів раніше, варто висадити розсаду на постійне місце в теплиці. Як це правильно зробити і як потім доглядати саджанці, розповідає «Флорист-Х».

Підготовка грядки

Томати за день до висаджування варто пролити розчином укорінювача «Радіфарм». Якщо ґрунт піщаний і за зиму він сильно висох, за добу до висаджування томатів варто рясно його полити. Ряди розташовуємо на грядці на відстані 90 см один від одного, паралельно до верхніх балок, до яких ми підв'язуватимемо кущі.

Температура ґрунту в теплиці на глибині 10 см має триматися не нижче +14⁰C. Якщо висадити томати в холодний ґрунт, вони не зможуть отримувати з нього живлення і почнуть витрачати запаси, які накопичили в розсадний період. В результаті саджанці не розвиватимуться і навіть можуть зменшитися у розмірах.

Перекопавши землю, проведіть лінію там, де буде ряд, і, відступивши від стіни 30 см, намітьте місце першої лунки, а від неї на відстані 45 см місце другої лунки, і так до кінця ряду.

Висаджування томатів у теплицю

У кожну лунку кидаємо жменю перегною і буквально кілька гранул засобу від капустянки. Змішавши добавки із землею, опускаємо в лунку кінець відрізка шпагату, який будемо використовувати як напрямну для підв'язування стебла, встановлюємо на шпагат земляну грудку саджанця, засипаємо лунку землею і робимо навколо стебла поливальну канавку.

Потім кілька разів обгортаємо відрізок шпагату навколо стебла саджанця томату за годинниковою стрілкою, злегка його натягуємо і закріплюємо верхній кінець напрямної на шпалерному дроті, протягнутому під балкою. Для фіксації достатньо одного петельного вузла. Можна підв'язати рослину відразу після висаджування, а можна зробити це вже після того, як саджанець укорениться.

Якщо розсада переросла

Якщо сіянці у вас переросли, заглибіть при висаджуванні частину стебла у ґрунт. Томату ви цим не нашкодите: на ділянці стебла, що опиниться під землею, почнуть відростати додаткові корені, і саджанець від цього стане тільки міцнішим, проте початок плодоношення може трохи затриматися.

Якщо сіянці помідорів значно витягнулися, їх можна живцювати, тобто зрізати і вкорінювати верхівки, виростити з них нові саджанці, які будуть чудово плодоносити.

Поливання, підживлення та мульчування

Після висаджування потрібно розсаду полити. Якщо саджанці добре розвинені і листя у них темно-зеленого кольору, достатньо провести зволоження прикореневої зони водою температури +25-30⁰C. Якщо ж розсада пожовкла і слабка, можна підживити її розчином 10 г збалансованого добрива з формулою 20:20:20 в 10 л води, з розрахунку півлітра під корінь кожної рослини.

Можна замульчувати поверхню ґрунту, але оскільки мульча затримує прогрівання землі, відразу цього робити не варто. Коли температура ґрунту стане оптимальною, покрийте поверхню хвойним опадом, щоб у спеку коренева шийка не перегрівалася, інакше судини в ній закупоряться і перестануть пропускати з кореня у верхні органи вологу та живлення.

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