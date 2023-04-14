Планувати сівозміну на ділянці слід заздалегідь, розподіляючи культури по грядках на кожен рік

Щорічно перед садівниками стоїть непросте завдання: розмістити на невеликій ділянці цілий список необхідних культур. Однак садити їх щорічно на одному місці не можна, слід чергувати їх, правильно підбирати попередників, щоб отримати хороші врожаї від здорових рослин. Розповідаємо, як організувати сівозміну на ділянці.

Для чого потрібна сівозміна овочів на городі

При щорічному розміщенні культур на одних і тих же грядках садівники можуть зіткнутися з низкою проблем. Певні види рослин поглинають певний набір поживних речовин, швидко виснажуючи ґрунт. Порушення балансу мікро- і макроелементів погіршує його родючість, перешкоджає нормальному росту рослин.

Крім того, погіршується структура ґрунту. Одні культури мають компактну, поверхневу кореневу систему і споживають поживні речовини у верхньому шарі ґрунту. Інші вважають за краще йти корінням в нижні шари, добуваючи живлення на глибині.

Деякі культури в боротьбі за вільний простір виділяють корінням токсини, природні гербіциди, які гальмують ріст рослин тієї ж групи. Такі речовини можуть міститися і в овочевому бадиллі, тому важливо її виносити з грядок в компост, а не залишати до наступного сезону. Також відсутність сівозміни веде до накопичення в ґрунті патогенних грибків і шкідників, властивих певній культурі.

Сівозміна вкрай необхідна, оскільки дозволяє:

зменшити засміченість бур'янами;

збільшити активність ґрунтової мікрофлори;

знизити ризик зараження посадок грибками, вірусами, бактеріями;

запобігти поширенню шкідників;

зберегти поживність ґрунту на високому рівні, поліпшити її структуру.

Сумісність культур

При плануванні посадок на ділянці слід враховувати сумісність культур. Споріднені культури часто є «поганими сусідами» один для одного. Вони мають однакових шкідників і хвороби, споживають ідентичні набори поживних речовин із ґрунту. Натомість сумісні культури не тільки не надають один на одного негативний вплив, але і допомагають один одному.

Приклади сумісних культур:

цибуля і морква;

баклажан і квасоля, перець, цибуля;

боби і картопля, морква, редис, буряк;

диня і кукурудза;

кабачок і томат;

капуста і буряк, огірок;

картопля і календула , кукурудза;

цибуля і морква, огірок;

морква і горох;

томат і базилік, часник ;

огірок і кукурудза та ін.

Однак сумісні культури є не для всіх. Наприклад, гарбуз або дайкон краще висаджувати окремо від інших культур.

Організація чергування на ділянці

Планувати сівозміну на ділянці слід заздалегідь, розподіляючи культури по грядках на кожен рік. Для правильного чергування рослин враховується їх потреба в живленні, кращих сусідів і попередників, однакових шкідників чи хвороб.

В умовах невеликих за площею ділянок складно правильно організувати сівозміну. В першу чергу складають план-схему ділянки, де розмічають найбільш відкриті і затінені зони. Територію ділять на 4 частини, приблизно рівних за площею. Чергування буде полягати в щорічній зміні групи рослин для кожної зони, тобто на старе місце культури будуть висаджуватися через 4 роки.

Всі садові культури ділять на 4 групи:

капуста, огірки, кабачки, гарбузи;

томати, часник , редиска, цибуля, зелень;

морква, буряк, петрушка, редька;

картопля.

Таке групування дозволяє полегшити складання сівозміни на ділянці, не допускає збіднення ґрунту і погіршення її структури.

Можна підійти до зонування інакше, але тоді слід враховувати, що:

після картоплі не можна садити, сіяти всі овочі сімейства пасльонових, бо вони схильні до однакових захворювань: помідори, баклажани, перець; на місці картоплі сіємо жито, ріпак, горох, овес, гірчицю, буряки, ріпу, шпинат, редьку, кабачки, гарбузи, огірки, бобові, капусту чи цибулю; картоплю можна садити після огірків, кабачка, гарбуза, бобових, коренеплодів; погані попередники для картоплі – томат, перець, баклажан;

не можна садити, сіяти всі овочі сімейства пасльонових, бо вони схильні до однакових захворювань: помідори, баклажани, перець; на місці картоплі сіємо жито, ріпак, горох, овес, гірчицю, буряки, ріпу, шпинат, редьку, кабачки, гарбузи, огірки, бобові, капусту чи цибулю; картоплю можна садити після огірків, кабачка, гарбуза, бобових, коренеплодів; погані попередники для картоплі – томат, перець, баклажан; після сої не можна сіяти соняшник; на її місці саджаємо кукурудзу, соняшник, озимий ріпак та пшеницю;

не можна сіяти соняшник; на її місці саджаємо кукурудзу, соняшник, озимий ріпак та пшеницю; краще не сіяти соняшник після квасолі, гороху, ріпаку і сої, а повертати на те ж місце його можна після 6-8 років.

після квасолі, гороху, ріпаку і сої, а повертати на те ж місце його можна після 6-8 років. огірок можна садити після бобових, цибулі, томатів, капусти; не варто – після гарбуза, баклажана, квасолі, моркви;

можна садити після бобових, цибулі, томатів, капусти; не варто – після гарбуза, баклажана, квасолі, моркви; капусту можна саджати після картоплі, бобових, томатів, цибулі, моркви; не варто – після огірків, редьки, ріпи, буряка;

можна саджати після картоплі, бобових, томатів, цибулі, моркви; не варто – після огірків, редьки, ріпи, буряка; для кабачка хороші попередники бобові і картопля, погані – капуста, баклажани, томати;

хороші попередники бобові і картопля, погані – капуста, баклажани, томати; для помідора хороші попередники білокачанна і цвітна капуста, огірок, кабачок та гарбуз; не варто садити помідори після болгарського перцю і пасльонових;

хороші попередники білокачанна і цвітна капуста, огірок, кабачок та гарбуз; не варто садити помідори після болгарського перцю і пасльонових; червоний буряк не можна садити після зелені, огірків і бобових; варто – після томатів і картоплі;

не можна садити після зелені, огірків і бобових; варто – після томатів і картоплі; для моркви хороші попередники картопля, капуста і більшість бобових, а погані – квасоля і салат.

За матеріалами Vse Roste, Tetra Agro

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