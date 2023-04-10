Для вирощування ріпчастої цибулі часто використовують сіянку, яку сіють на розсаду. Проте лише посіяти її для вдалого урожаю не достатньо. «Флорист-Х» розповідає, які заходи ще для цього необхідні.

Успіх посадки розсади цибулі багато в чому залежить від ґрунту, в який ми робимо посів. Якщо він родючий, то цибулинки ростуть міцненькими і на початковому етапі мають триматися в ньому досить стійко. Проте як тільки пір’я почне хилитися, це сигнал до того, що настав час провести перше підстригання. Зробити це потрібно зараз, доки пірця не сплуталися між собою, інакше потім провести обрізку буде набагато складніше.

Обрізувати листя цибулі потрібно на одну третину або наполовину. Оскільки ми не застосовували жодних обробок, обрізану зелень цибулі можна додавати в салат.

Підживлення під цибулю ми теж не вносили: на початковому етапі вони не потрібні, оскільки спочатку сіянці живляться тим, що було закладено в насінні, а після вкорінення починають отримувати живлення з ґрунту. І якщо ґрунт родючий, він чудово забезпечить розсаду на початку розвитку всіма необхідними речовинами.

Коли ж ґрунт недостатньо родючий, можна підживити цибулю збалансованим добривом з формулою, наприклад, 20:20:20, в якому азот, фосфор та калій містяться в однаковій кількості. Якщо ж ґрунтосуміш складено відповідно до вимог культури, краще мінеральних сумішей у неї не вносити аж до висаджування розсади у відкритий ґрунт.

Постарайтеся створити для цибулі баланс між освітленням і температурою: якщо температура в приміщенні буде високою, а освітлення недостатнім, пірця цибулі будуть тонкими, занадто витягнутими, рано почнуть хилитися і плутатися між собою, створюючи для вас труднощі. Намагайтеся при вирощуванні в приміщенні добре підсвічувати цибулю. Не лякайтеся, коли на сіянцях почне підсихати сім'ядольне листя: для розсади цибулі це нормально.

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