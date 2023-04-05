Якщо немає помітних ознак недостачі поживних речовин у розсади, її краще взагалі не підживлювати

Найчастіше причиною витягування розсади є брак освітлення. Це стосується як розсади овочів (перцю, помідорів, огірків і ін.), так і квітів. Але недостатнє освітлення – далеко не єдина причина цієї проблеми. Чому витягується розсада, як цьому запобігти та виправити ситуацію, пояснює «Зелена садиба».

Чому витягується розсада

1. Дефіцит освітлення.

Головна причина, чого витягується розсада – рослини тягнуться до сонечка, якого в цей період розвитку їм катастрофічно не вистачає.

2. Занадто ранній посів.

Занадто ранній посів розсади – це теж про недостатнє освітлення. Коли ми висіваємо насіння ще в лютому, а то і в січні, щоб уникнути проблем з витягуванням розсади, маємо обов’язково потурбуватися про штучне досвічування.

Але занадто ранній посів навіть у випадку з використанням фітоламп також може привести до витягування розсади. Якщо ви неправильно вирахували терміни пересадки розсади у відкритий ґрунт, сіянці продовжують розвиток в горщиках, де їм вже мало місця, і, як наслідок, розсада витягується.

3. Занадто спекотно.

Висока температура в приміщенні теж часто приводить до витягування розсади. В таких умовах надземна частина рослини інтенсивно росте, в той час, як коріння, навпаки, гальмує свій розвиток. Для більшості рослин в розсадному періоді рекомендується підтримувати температуру близько +24°C тільки до того моменту, як сіянці з’являться на поверхні ґрунту. Після цього температуру для розсади потрібно знизити приблизно до +14…+16 градусів. Приблизно через 7-10 днів температуру можна підняти до +19…+22°C.

4. Надлишок вологи в ґрунті.

Зазвичай, чим вища температура в приміщенні, тим частіше ми поливаємо розсаду. Тим самим ми створюємо ідеальні умови для того, щоб розсада витягувалася. Кілька днів після появи сходів сіянці можна взагалі не поливати, а пізніше – поливати, коли верхній шар субстрату просохне на 1-2 см. До повного пересихання ґрунту доводити не варто, але і перезволоження для розсади – не тільки одна з причин витягування, а й джерело хвороб.

5. Посіви занадто загущені.

В цьому випадку іде банальна конкуренція між рослинами, вони намагаються один одного перегнати й витягуються. Пікірування розсади краще провести раніше, ніж пізніше.

6. Зайві підживлення.

Якщо немає помітних ознак недостачі поживних речовин у розсади, її краще взагалі не підживлювати. Пам’ятайте, що надлишок азоту зазвичай приводить до витягування розсади.

Якщо розсада витягнулася, що робити

Якщо розсада витягнулася, коли вже обросла справжніми листочками, можна, щоб стримати переростання, акуратно видалити один чи два нижні листочки. Для рослини це своєрідний шок, який з одного боку стримає розвиток її надземної частини вверх, з другого – стимулюватиме ріст розсади вшир. При цьому активніше розвиватиметься коренева система, а стебло стане товстішим. Цей прийом можна повторити через тиждень, якщо розсада знову стане витягуватися.

Розсаду, яка витягнулася, бо переросла, висаджуючи при сприятливих погодних умовах на постійне місце, треба розмістити під кутом 40-45 градусів. При цьому її коріння має бути з південного боку, а стебло вкрите вологою землею до нижніх листочків. Такий спосіб посадки особливо сподобається помідорам. На пагоні, що опинився під землею, утворяться додаткові корені, а стебло з часом випрямиться. Перцю такі маніпуляції ні до чого, бо він не здатний утворювати додаткові корені на стеблі. Розсаду перцю, що переросла, після висадки треба прищипнути.

Що робити, якщо розсада витягнулася, а пересаджувати її у відкритий ґрунт ще зарано? Терміново знизити температуру хоч на кілька градусів і зменшити поливи. Це пригальмує розвиток рослин, розсада трохи змарніє, а стебло стане м’якішим, що дозволить його акуратно скрутити в кільце і присипати ґрунтом.

Якщо стінки місткості дозволяють, а про це бажано потурбуватися при пікіровці сіянців, при витягуванні розсади можна просто досипати ґрунт до нижніх листочків. Це також сприятиме появі нових корінців на стеблі, в результаті розсада буде міцнішою і здоровішою.

Практично в кожному садовому магазині можна купити препарати-регулятори росту, наприклад, «Атлет» чи інші. Такі препарати стимулюють розвиток кореневої системи розсади, не дозволяючи їй витягуватися. Використовують їх потрібно при перших ознаках витягування.

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