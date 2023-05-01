Профілактичні обробки від шкідників та перші підживлення дерев та чагарників, посадка нових плодово-ягідних дерев та чагарників, пересадка розсади у відкритий ґрунт – усе це чекає на вас у травні

Як би скрупульозно ви не планували свої роботи в саду та на городі, у травні ви обов’язково чогось не будете встигати. Це нормально, оскільки роботи є дуже багато. Профілактичні обробки від шкідників та перші підживлення дерев та чагарників, посадка нових плодово-ягідних дерев та чагарників, пересадка розсади у відкритий ґрунт – усе це чекає на вас у травні. Коли це найкраще робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».

Найкращі дні для садових робіт у травні 2023 року: