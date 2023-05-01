Коли та що робити у травні 2023 року: посівний календар
Дім — Марія Климко, 0 0
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Профілактичні обробки від шкідників та перші підживлення дерев та чагарників, посадка нових плодово-ягідних дерев та чагарників, пересадка розсади у відкритий ґрунт – усе це чекає на вас у травні
Як би скрупульозно ви не планували свої роботи в саду та на городі, у травні ви обов’язково чогось не будете встигати. Це нормально, оскільки роботи є дуже багато. Профілактичні обробки від шкідників та перші підживлення дерев та чагарників, посадка нових плодово-ягідних дерев та чагарників, пересадка розсади у відкритий ґрунт – усе це чекає на вас у травні. Коли це найкраще робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Найкращі дні для садових робіт у травні 2023 року:
- сапання – 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19;
- пророщування насіння – 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31;
- пікірування, проріджування – 10, 11, 18;
- підживлення органічними добривами – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18;
- підживлення мінеральними добривами – 23, 24;
- обрізка, омолодження, формування – 6-11;
- стрижка газону, косовиця трав – 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31;
- прищипка, пасинкування – 19, 20;
- боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 12, 13, 16-19;
- профілактичні обробки – 1, 2, 8, 9, 20-22;
- заготівля живців та прикопування відводків – 10, 11, 14, 15;
- щеплення та окулювання – 23, 24;
- очищення та обробка кори – 5, 12, 13;
- прибирання на ділянці – 5, 8, 9, 19, 20;
- збір квітів та лікарських трав – 1-5, 23-27, 28-31;
- збір насіння – 2, 3, 5, 24, 25;
- консервація, сушіння – 1-13, 20-31;
- засолювання та квашення – 20-22.
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