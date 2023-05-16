Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт потрібно, переконавшись, що поворотні заморозки їй вже не страшні

Дуже багато городників не уявляють собі повноцінного врожаю, якщо в ньому немає соковитих помідорів. З ними складно не погодитися, хоча спочатку томати вирощувалися виключно як декоративні культури. Зазвичай у нас помідори вирощуються розсадним способом. Як їхню розсаду висадити в ґрунт та доглядати, розповідає GradinaMax.

Коли висаджувати розсаду помідорів у відкритий ґрунт

Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт потрібно, переконавшись, що поворотні заморозки їй вже не страшні. Зазвичай такий час настає в травні чи червні.

Згідно з посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у травні – 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31, суто для томатів – 23, 24; сприятливі дні для висадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, для помідорів – 2, 3, 19-21, 29, 30.

Організація посадкового місця

Організувати ділянку для посадки томатів найкраще біля південної стіни будівлі, споруди або паркану. Ділянки, орієнтовані на південну сторону хоча б в одному своєму напрямку завжди найбільш виграшні. У таких місцях томати можна садити 2-3 роки поспіль, не забуваючи відновлювати родючість ґрунту органічними добривами.

Після цибулі, кабачків, капусти і огірків дуже добре садити томати. А ось після баклажанів, картоплі, фізалісу і перцю вирощувати томати на тій же ділянці не варто років 3-4, щоб рослини не захворіли.

Стан ґрунту обов'язково потрібно перевірити, щоб, в разі підвищеної кислотності внести на кожен 1 м² ділянки: суперфосфат 40-60 г; вапно 0,5-0,8 кг; органічні добрива від 5 до 7 кг. Перед самою посадкою і до останнього перекопування ґрунту в нього вносять, з розрахунку на 1 м², калійні (15-20 г) і азотні (30-40 г) добрива.

Як висаджувати розсаду

Рослини можна садити як в гребені, так і на рівній поверхні, дотримуючись відстані між саджанцями в 30-40 см, а між сусідніми рядами – 30-50 см. Для посадки викопують лунки, в які необхідно влити приблизно по 1 л води.

Розсаду при посадці в лунки рекомендується заглибити майже до половини стебла, відщипнувши при цьому нижні листочки. Рослину можна злегка нахилити в напрямку на північний захід. Якщо коренева система розсади відкрита, то кінчики коріння не загинають, орієнтуючи їх на дно лунки. Після посадки лунку поливають, а потім присипають зверху сухим ґрунтом. По суті, як вирощують томати у відкритому ґрунті, так само і в теплицях. Тільки висаджувати розсаду в відгороджене від холодних вітрів і від заморозків місце можна раніше.

Догляд розсади помідорів

Систематично, через кожні 10-12 днів, слід розпушувати ґрунт не тільки на помідорових грядках, а й між рядами. Якщо ґрунт на ділянці важкий, то перше розпушування потрібно робити днів через 10-15 після висадки рослин. Підгортати томати теж потрібно регулярно, роблячи це відразу після поливу. Перший раз – через 9-11 днів після пересаджування розсади на постійне місце. Вологе підгортання допомагає корінню рослини утворюватися на його стеблі. Через 16-20 днів підгортання повторюють.

Поливають томати безпосередньо в лунки по 0,7-0,9 л на рослину. Виконувати полив необхідно під час цвітіння кистей, перед підгортанням і разом зі внесенням сухої мінеральної підгодівлі. Робити це краще за відсутності сонця. Томати не дуже схильні до впливу підвищеної вологості повітря, але при її тривалому впливі можуть захворіти на грибкові захворювання.

Перша підгодівля на 12-й день після посадки – суміш, що складається з 10 літрів розчину коров'яку і 20 г суперфосфату. Відром такої суміші можна підгодувати 10 рослин. Розчин коров'яку готують з гною і води в пропорції 1:9. Другу і третю підгодівлю (інтервал у 2 тижні) проводять сухими мінеральними добривами. На 1 м² вносять 10 г аміачної селітри, 15 г калійної солі і 20 г суперфосфату.

Пасинкування і прищипування верхньої частини стебла – елементи догляду, що стосуються не всіх сортів. Фахівці стверджують, що за необхідності в формуванні куща найбільший урожай виходить, якщо залишати одне стебло і 2-3 кисті. Деякі томати необхідно підв'язувати до опор: кілків або шпалер.