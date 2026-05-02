Правильне сусідство квітів на городі впливає на врожай не менше, ніж полив чи підживлення. Деякі культури просто не здатні вжитися на одній клумбі та можуть конкурувати за поживні речовини. Southern Living розповідає, які рослини не варто садити поруч.

Розрив-трава та герань

У цих квітів абсолютно різні потреби. Більшість розрив-трав люблять тінь, тоді як герані потребують сонця для яскравих квітів. Якщо посадити їх поруч, одна з рослин загине.

Лаванда та хости

Ця пара точно не повинна рости поруч. Лаванда потребує сонця та сухого ґрунту, тоді як хости люблять плямисті світлі або тіньові місця з великою кількістю вологи. Тому їх краще поєднувати лише у зрізаних композиціях.

Гортензії та троянди

Ці дві квітки абсолютно несумісні в саду. Троянди вимагають сонця, а гортензії – тіні. А агресивні сорти троянд, як-от Леді Бенкс, можуть швидко витіснити більш компактну форму багатьох гортензій.

Іриси та лілії

Ці багаторічники є запеклими конкурентами. Їхні товсті корені борються за воду та поживні речовини. І ця проблема стає критичною на глинистих ґрунтах, де корені можуть просто згнити.

Півонії та дельфініум

Високі дельфініуми можуть стати фатальними для півоній. Вони будуть блокувати сонячне світло для півонії та виснажувати її мілку кореневу систему, забираючи всю воду.