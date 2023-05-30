Що садити на городі у червні 2023 року: посівний календар на місяць
Дім — Марія Климко, 0 0
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Спланувати свій графік робіт з урахуванням сприятливих днів для посіву і посадки рослин допоможе посівний календар
Після весняних гойдалок погода в червні вже зазвичай заспокоюється, демонструючи або стабільну спеку і посуху, або затяжні теплі дощі. У цей місяць саме час садити теплолюбні рослини, які могли постраждати від поворотних заморозків у весняний період. Спланувати свій графік робіт з урахуванням сприятливих днів для посіву і посадки рослин допоможе посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на червень
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, несприятливі – 4, 5, 8, 9, 17, 18.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 6, 7, 10, 11, 14-16;
- буряк, морква, пастернак – 10, 11;
- редис – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28;
- редька, ріпа – 6, 7, 10, 11, 19-21;
- селера, петрушка на корінь – 6, 7.
Цибулеві:
- цибуля городня – 6, 7, 10, 11, 19, 20;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28;
- часник – 1, 6, 7, 27, 28;
- цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 12-16.
Овочі до столу та на зберігання:
- томати, фізаліс – 2, 3, 19-21, 29, 30;
- солодкий, гострий перець – 1-3, 27-30;
- баклажани – 1-3, 27-30;
- огірки – 1-3, 19-21, 27-30;
- броколі, цвітна капуста – 1, 6, 7, 14-16, 27, 28;
- рання капуста – 1, 27, 28;
- середня та пізня капуста – 1, 27, 28;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 10-13, 27, 28;
- стеблова селера – 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28;
- кабачки, патисони, гарбуз – 1, 19-21, 27, 28;
- баштанні – 2, 3, 19-21, 29, 30;
- стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.) – 1, 27, 28;
- кукурудза – 1, 27, 28;
- соняшник – 1, 22, 23, 27, 28;
- міцелій – 1-3, 19-30.
Зелень та трави:
- листовий салат – 1, 10-16, 27, 28;
- шпинат – 1, 10-13, 27, 28;
- качанні салати, цикорій – 1, 27, 28;
- рукола, крес, листова гірчиця – 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30;
- мангольд та інші листові овочі – 10-16;
- щавель – 2, 3, 14-16, 29, 30;
- кріп та фенхель – 6, 7, 14-16;
- петрушка, кінза та селера на листя – 1, 27, 28;
- базилік, материнка, розмарин і ін. – 2, 3, 24-26, 29, 30;
- лікарські та чайні культури – 2, 3, 22-26, 29, 30;
- мікро-зелень – 1, 12, 13, 27, 28.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 19-21;
- яблуня – 6, 7, 14-16;
- груша, айва – 1, 6, 7, 27, 28;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1, 14-16, 27, 28;
- черешня – 14-16, 22, 23;
- волоський горіх, фундук – 1, 14-16, 27, 28;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 10, 11, 12-14, 19-21;
- глід – 2, 3, 12, 13, 19-23, 29, 30;
- смородина – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19-23, 29, 30;
- малина – 2, 3, 19-21, 29, 30;
- аґрус та інші ягідники – 2, 3, 6, 7, 29, 30;
- виноград – 1-3, 27-30.
Декоративні рослини:
- однорічники – 1, 14-16, 24-28;
- цибулинні та бульбові – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30;
- трав’янисті багаторічники – 1, 14-16, 24-28;
- хвойні – 24-26;
- живі огорожі – 1, 22-28;
- чагарники та дерева – 1, 14-16, 19-28;
- ліани – 24-26;
- газон – 12, 13;
- сидерати – 1-3, 12, 13, 19-21, 27-30.
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