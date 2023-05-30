Спланувати свій графік робіт з урахуванням сприятливих днів для посіву і посадки рослин допоможе посівний календар

Після весняних гойдалок погода в червні вже зазвичай заспокоюється, демонструючи або стабільну спеку і посуху, або затяжні теплі дощі. У цей місяць саме час садити теплолюбні рослини, які могли постраждати від поворотних заморозків у весняний період. Спланувати свій графік робіт з урахуванням сприятливих днів для посіву і посадки рослин допоможе посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на червень

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, несприятливі – 4, 5, 8, 9, 17, 18.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 6, 7, 10, 11, 14-16;

буряк, морква, пастернак – 10, 11;

редис – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28;

редька, ріпа – 6, 7, 10, 11, 19-21;

селера, петрушка на корінь – 6, 7.

Цибулеві:

цибуля городня – 6, 7, 10, 11, 19, 20;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28;

часник – 1, 6, 7, 27, 28;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 12-16.

Овочі до столу та на зберігання:

томати, фізаліс – 2, 3, 19-21, 29, 30;

солодкий, гострий перець – 1-3, 27-30;

баклажани – 1-3, 27-30;

огірки – 1-3, 19-21, 27-30;

броколі, цвітна капуста – 1, 6, 7, 14-16, 27, 28;

рання капуста – 1, 27, 28;

середня та пізня капуста – 1, 27, 28;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 10-13, 27, 28;

стеблова селера – 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28;

кабачки, патисони, гарбуз – 1, 19-21, 27, 28;

баштанні – 2, 3, 19-21, 29, 30;

стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.) – 1, 27, 28;

кукурудза – 1, 27, 28;

соняшник – 1, 22, 23, 27, 28;

міцелій – 1-3, 19-30.

Зелень та трави:

листовий салат – 1, 10-16, 27, 28;

шпинат – 1, 10-13, 27, 28;

качанні салати, цикорій – 1, 27, 28;

рукола, крес, листова гірчиця – 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30;

мангольд та інші листові овочі – 10-16;

щавель – 2, 3, 14-16, 29, 30;

кріп та фенхель – 6, 7, 14-16;

петрушка, кінза та селера на листя – 1, 27, 28;

базилік, материнка, розмарин і ін. – 2, 3, 24-26, 29, 30;

лікарські та чайні культури – 2, 3, 22-26, 29, 30;

мікро-зелень – 1, 12, 13, 27, 28.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 19-21;

яблуня – 6, 7, 14-16;

груша, айва – 1, 6, 7, 27, 28;

абрикос, вишня, слива, персик – 1, 14-16, 27, 28;

черешня – 14-16, 22, 23;

волоський горіх, фундук – 1, 14-16, 27, 28;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 10, 11, 12-14, 19-21;

глід – 2, 3, 12, 13, 19-23, 29, 30;

смородина – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19-23, 29, 30;

малина – 2, 3, 19-21, 29, 30;

аґрус та інші ягідники – 2, 3, 6, 7, 29, 30;

виноград – 1-3, 27-30.

Декоративні рослини: