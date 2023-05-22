Кавуни у відкритому ґрунті великого догляду не потребують

Кавун – баштанна культура, батьківщина якої південь Африки – Ботсвана, Лесото, Намібія, ПАР. Тут досі зустрічається споріднений кавуну вид колоцінт, який вважають предком культурного кавуна. У Європу кавун привезли хрестоносці, а на територію сучасної України він потрапив завдяки козакам, які завезли його з Середньої Азії через Астрахань. Як правильно садити та вирощувати кавун, розповідає «Флорист-Х».

Коли садити

У відкритий ґрунт насіння кавуна сіють, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 15-16°С, не раніше третьої декади травня. Посів насіння на розсаду – в кінці квітня або на початку травня, висадка сіянців у ґрунт – у кінці травня або на початку червня.

Згідно з посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у травні – 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31, суто для кавуна – 23, 24; сприятливі дні для висадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, для кавуна – 2, 3, 19-21, 29, 30.

Ділянка для кавуна

Виберіть для кавунів ділянку з південного або південно-східного боку, захищену від вітру і таку, що добре прогрівається й освітлюється, де до кавунів вирощувалися багаторічні трави (люцерна, буркун, еспарцет), озима пшениця, капуста, цибуля або однорічні бобові культури. Не рекомендують вирощувати кавуни після таких рослин, як пасльонові (картопля, помідори, баклажани, перець) і гарбузові (диня, кабачок, патисон, і кавун). Після того, як ви знімете урожай кавунів, вирощувати на цій ділянці гарбузові можна буде лише через 6-8 років.

Ґрунт для кавуна

Найкращий ґрунт для кавуна – піщаний або супіщаний із водневим показником 6,5-7 одиниць. Підготовку ділянки проводять восени: під перекопування вносять по 4-5 кг перепрілого гною на кожен м², а також по 40-45 г суперфосфату, 15-25 г калійної солі і 24-35 г сульфату амонію на ту ж одиницю площі. У важкі ґрунти вносять по одному-два відра піску на м². Свіжий гній для удобрення ґрунту не використовують.

Як садити

Насіння перед посівом тримають у термосі з водою температурою 50°С доти, доки не проклюнуться паростки. У ямки завглибшки близько 8 см, розташовані на відстані 1 м одна від одної, поміщають столову ложку золи, чайну ложку амофоски, кілограм перегною і ретельно перемішують добавки з ґрунтом. Потім виливають у ямку 2 л води, чекають, доки вона вбереться, кладуть у ямку плазом по дві-три насінини на відстані одна від одної, засипають їх ґрунтом і притоптують його. Після посіву грядку не поливають.

Перші сходи можуть з'явитися через тиждень із лишком. Якщо ви посієте насіння в холодну землю, появи сходів доведеться чекати довше, вони взагалі можуть загинути. Сходи у фазі розвитку 3-4 справжніх листків проріджують, тобто видаляють слабкі сходи, зрізавши їх над самою поверхнею грядки.

Посадка розсади кавунів у ґрунт здійснюється через чотири тижні після посіву насіння у фазі розвитку п'ятого чи шостого справжнього листка. Зробіть на грядці ямки на відстані 1-1,5 м одна від одної в шаховому порядку, залишаючи міжряддя завширшки 2 м, і вилийте в кожну ямку по 1,5-2 л води. Сіянці заглиблюють у ямки по сім'ядольні листки, ґрунт після посадки утрамбовують, а потім поверхню ділянки навколо сіянців присипають піском у радіусі 10 см із метою попередження захворювання на кореневу гниль. Полийте сіянці теплою водою та організуйте їм захист від сонячних променів до того моменту, поки листя розсади не відновить тургор.

Догляд кавунів

Кавуни у відкритому ґрунті великого догляду не потребують, проте є агротехнічні заходи, якими не можна нехтувати. До них належать проріджування сходів, полив, прополювання, розпушування ґрунту, прищипування батогів.

Поливають кавуни раз на тиждень, але рясно, з розрахунку три відра на м² ділянки. Коли настає спека або пора цвітіння, необхідно проводити два таких рясних поливання на тиждень, зволожуючи не тільки ґрунт навколо кущів, а й міжряддя – всю площу ділянки. Коли утворюються плоди, полив поступово зменшують до повного припинення за два тижні до збирання врожаю.

Через день-другий після поливання на початку вегетації розпушують ґрунт на глибину 6 см і водночас видаляють бур'ян. Коли кавуни зімкнуть ряди, то бур'яни їм уже шкоди не завдадуть, тому розпушування і прополювання можна припинити. Коли з'являться зав'язі, залиште на кущі не більше 6 плодів, а під ті з них, які лежать на землі, підкладіть якийсь негниючий матеріал – руберойд, шматок пластику або фольгу.

Через два тижні після висадки сіянців їх потрібно підживити. Вперше найкраще застосувати аміачну селітру, розчинивши 20 г добрива у відрі води, використовуючи по 2 л розчину на кожен кущик. Можна замінити селітру розчином коров'яку (1:10) або курячого посліду (1:20), додавши в відро розчину 30 г суперфосфату і 15 г хлористого кальцію. Наступне підживлення вносять у період бутонізації, і складається воно з 4 г хлористого кальцію, 4 г аміачної селітри і 6 г суперфосфату в розрахунку на одну рослину. Якщо ви будете вносити добрива в сухому вигляді, то до і після їх внесення полийте ділянку.