Гарбуз – культура баштанна, це означає, що їй потрібно багато сонця

Гарбуз – не лише смачний овоч, а й корисний, причому користь приносять і м'якоть рослини, що містить, крім цілої низки необхідних людині речовин, рідкісний вітамін T, і насіння гарбуза, олія з якого є відновлювальним і протизапальним засобом, що не викликає алергії. «Флорист-Х» розповідає, як правильно та коли саме потрібно садити гарбузи.

Коли садити

Посів насіння гарбуза в ґрунт проводиться не раніше, ніж ґрунт на глибині 7-8 см прогріється до температури +12-13°С. Зазвичай це відбувається в кінці травня або на початку червня.

Згідно з посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у травні – 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31, суто для гарбуза – 23, 24; сприятливі дні для висадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, для гарбуза – 2, 3, 19-21, 29, 30.

Ґрунт для гарбуза

Гарбуз – культура баштанна, це означає, що їй потрібно багато сонця, тому оберіть для посадки гарбуза південну ділянку. Оптимальна температура для росту гарбуза +25°С, а якщо температура опускається до +14°С, ріст рослини зупиняється. Добре росте гарбуз на ділянках, де торік росли сидерати, цибуля, капуста, морква, буряк, соя, горох, квасоля, боби, сочевиця або арахіс. Поганими попередниками вважаються картопля, соняшник, огірок, кабачок, патисон, кавун, диня і гарбуз. Зростає гарбуз на будь-яких ґрунтах, проте великим і солодким він може дозріти тільки на родючому ґрунті.

Підготовка насіння

Насіння перед посадкою прогрівають 9-10 годин при температурі +40°С, потім занурюють на півдоби в зольний розчин (в 1 л окропу розводять при помішуванні 2 столові ложки деревної золи), для того, щоб полегшити зародку проходження через щільну шкірку. Насіння прогрівають у духовці, потім загортають у кілька шарів марлі, рясно змоченої зольним розчином.

Підготовка ділянки

Ділянку під гарбуз готують з осені: перекопують, вносячи в неродючий ґрунт на один м² по 3-5 кг компосту або гною, у важкий або кислий по 200-300 г золи або вапна, і в будь-який ґрунт по 25-30 г фосфорного і по 15-20 г калійного добрива. Після того, як навесні зійде сніг, щоб уникнути висихання ґрунту, його боронують, потім злегка розпушують і очищають від бур'янів, а перед висадкою розсади або посівом насіння перекопують на глибину 12-18 см. Якщо у вас чомусь не вийшло підготувати ділянку з осені, вносьте добрива в момент посадки в кожну вириту під сіянець ямку.

Як садити

Перед тим, як садити гарбуз, на грядці намічають ряди і роблять у них ямки діаметром 30 см. Якщо зима була безсніжною і земля на ділянці суха, в кожну ямку виливають по півтора-два літри води температурою +50°С, а коли вона вбереться, садять по 2-3 насінини, але не в купу, а розкладають їх на відстані одна від одної, заглиблюючи на 5-6 см, якщо ґрунт на грядці середньосуглинистий, і на 8-10 см, якщо ґрунт легкий.

Насіння засипають родючою землею, а ділянку мульчують торф'яною крихтою або перегноєм. Між рядами залишають проміжок не менше 2 м, а між ямками в ряду – не менше метра. Робити ямки краще в шаховому порядку. Щоб прискорити появу сходів, на посіви накидають плівку, присипаючи її краї землею.

Коли з'являться сходи (а трапляється це при звичайних умовах за тиждень), зніміть плівку, дочекайтеся, коли на сіянцях розвинеться по 2 справжні листочки, і прорідіть їх: залиште в кожній ямці не більше 2 рослин, інші не висмикуйте, а просто обріжте на рівні землі, щоб не травмувати кореневу систему сіянців, що залишилися. Якщо ви все ще боїтеся заморозків, встановіть на ділянці дротяний каркас і накиньте на нього плівку.

Догляд сіянців

Після посадки догляд за сіянцями полягає в проріджуванні, поливі, прополюванні, підживленні і, за необхідності, в штучному доопиленні. Після появи сіянців ґрунт зволожують якомога рідше доти, доки зав'язі не стануть завбільшки з кулак. Якщо літо з дощами, то припиніть поливання взагалі. Коли плоди почнуть набирати масу, зволоження гарбузової грядки відновлюють і поступово доводять норму витрати води до одного відра під одну дорослу рослину.

Після поливання або дощу дуже зручно розпушувати навколо рослин ґрунт і очищати його від бур'яну. Перше розпушування на глибину 6-8 см потрібно провести з появою сходів. Міжряддя на глибину 12-18 см краще розпушувати перед поливанням, щоб вода швидше проникала до коріння. Під час розпушування злегка підсапуйте рослини, надаючи їм стійкості.