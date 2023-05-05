Грядки огірків повинні бути завжди чистими від бур’янів

Огірок – дуже популярна і не дуже вибаглива культура, яку можна легко виростити на власній ділянці. Це дуже теплолюбний овоч, тому поспішати з його посадкою не варто. Розповідаємо, коли та як правильно садити огірки у відкритий ґрунт.

Коли садити

Насіння огірків не терпить заморозки. Садити їх можна, коли середньодобова температура протягом декількох днів складе не менше +12-15°С. При такій температурі перші сходи з'являться приблизно через 10 днів. Якщо посіяти насіння при температурі +15-18°С, то сходи покажуться вже через кілька днів.

У відкритий ґрунт сіяти огірки можна з травня. У південних областях при постійній теплій погоді можна посадити культуру в кінці квітня. Можна сіяти огірки в кілька етапів, наприклад, першу партію в травні, другу в червні. Тоді у вас все літо буде свіжий урожай.

Якщо ви вирощували розсаду, то посадка огірків у ґрунт не здійснюється, доки у сіянців не розвинеться 3-4 справжніх листки, а ґрунт не прогріється до 20-24 ºC і не встановиться тепла погода. Зазвичай усі ці ознаки з'являються в середині травня.

Згідно з посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для посадки овочів у травні – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31, суто для огірків – 6, 7, 23, 24, 30, 31; у червні сприятливі дні для посадки овочів – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, суто для огірків – 1-3, 19-21, 27-30.

Вимоги до ґрунту

Ґрунт для огірків повинен бути дренований, високородючий, з низьким вмістом азоту. Кислий ґрунт перед висадкою розсади потрібно вапнувати. Найкраще огірки ростуть у ґрунтосуміші з 6 частин торфу, в яку додано по одній частині перегною, деревної тирси і дернової землі, але в принципі огіркам підходить будь-який ґрунт. Головне, щоб він був пухким і теплим, а для цього потрібно влаштовувати огіркам грядки заввишки 25 см, спрямовані зі сходу на захід з невеликим ухилом в південну сторону.

За добу до того, як садити огірки, сформовані грядки поливають розчином чайної ложки мідного купоросу в 10 літрах майже киплячої води, витрачаючи по три літри на 1 м². Найкращі попередники для огірків сидерати, помідори, цибуля і капуста. А ось такі рослини, як гарбуз, кавун, диня, кабачок, цукіні, лагенарії та інші гарбузові як попередники для огірків небажані. Садити огірок на одній і тій же ділянці варто не частіше, ніж раз на 5 років.

Як підготувати насіння огірка до посадки

Якщо ви купили якісне насіння в спеціалізованому магазині, то воно вже пройшло знезараження і підготовку. В інших випадках насіння можна прогріти. Для цього його ставлять в духовку на 2-3 години при 50°С. Потім посівний матеріал замочують на 30 хвилин 1% розчині марганцівки.

Потім насіння висушують і за бажанням обробляють стимуляторами росту. Якщо очікуються нічні заморозки, насінини можна загартувати. Для цього їх загортають у вологу тканину і на 2 дні кладуть в холодильник. Тканина повинна весь час залишатися вологою.

Як садити

У день посадки огіркової розсади або посіву насіння на грядках робимо лунки, глибина яких близько 4 см, з відстанню близько 60 см один від одного. Насіння кладемо в лунки, присипаємо зверху ґрунтом і поливаємо, а розсаду садимо вертикально.

Як доглядати сіянці

Грядки огірків повинні бути завжди чистими від бур’янів. Протягом перших трьох тижнів, поки рослини невеликі, обережно проводимо розпушування з глибиною 2-4 см. Надалі розпушування необхідно проводити хоча б раз на тиждень.

Під час росту та формуванні плодів огіркам потрібно багато води. Для отримання найбільш високого врожаю проводите полив кожні 6-8 днів до цвітіння і кожні 3-4 дні під час плодоносіння, використовуючи теплу воду. Якщо вода буде погано просочуватися, вилами зробіть проколи між рядів рослин, таке розпушування не порушить кореневу систему рослини. Не можна поливати огірки сильним струменем зі шланга, потрібно поливати лише ґрунт, а не самі рослини.

Мульча, що вкриває ділянку, дозволяє розпушувати ґрунт не так часто або взагалі обходитися без розпушування, а також скорочує потребу в частих поливаннях і стримує ріст бур'янів. Огірки для відкритого ґрунту бажано прищипувати над 5-6 листком, щоб стимулювати ріст бічних батогів.

За матеріалами УНІАН, Xpert, «Флорист-Х»