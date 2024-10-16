Для цибулі ідеально підходить легкий ґрунт

Посадка цибулі на зиму, подібно до часнику, має суттєву перевагу: ви отримаєте урожай набагато раніше, ніж при весняній посадці. Рекомендується вибирати спеціалізовані сорти, які гарантовано витримають зимові морози. Як правильно садити цибулю і як обрати правильне місце посадки, пише «Флористікс».

Після якої культури саджати цибулю

Добрими попередниками для цибулі вважаються всі зернові, крім вівса, кукурудза, буряк, гірчиця, ріпак, фацелія, горох, квасоля, вика, помідори, салат, огірки і будь-якої капусти.

Щоб уникнути зараження цибулі нематодами, не саджайте її після бобів, картоплі, петрушки, селери, люцерни та червоної конюшини. Можна вирощувати озиму цибулю другим урожаєм після збирання ріпаку, озимого ячменю, квасолі, гороху, редису, моркви та столового буряку, якщо ви встигли зібрати перший урожай до третьої декади липня.

На одному місці цибулю можна вирощувати не більше двох років, наступного разу цибулю на цій ділянці, як і на ділянці, де ріс часник, можна висаджувати не раніше, ніж через чотири роки.

Підготовка цибулі перед посадкою

Посадковий матеріал цибулі поділяється на:

овсюжку (цибулинки в діаметрі менше 1 см);

сіянку (діаметр цибулинок від 1 до 3 см);

цибулю-вибірку – цибулинки більші 3 см.

Якщо ви саджаєте цибулю для зелені, то краще використовувати вибірку, оскільки велика цибулинка частіше йде в стрілку, а дрібну сіянку саджають для отримання цибулини-ріпки.

Тому розсортуйте посівний матеріал перед висадкою в ґрунт, відокремлюючи дрібну сіянку від більшої вибірки, шийки цибулинок не обрізайте. Сіянку й овсюжку фахівці рекомендують саме до озимої посадки, оскільки вони за час зимового зберігання в приміщенні можуть висохнути, а якщо їх висадити в ґрунт, то в наступному році вони дадуть великі цибулини.

Ґрунт для цибулі

Для цибулі ідеально підходить легкий ґрунт – найкраще вибирати добре дреновані перегнійно-піщані ґрунти або перегнійний суглинок на південному або південно-західному схилі, захищений від вітру високими рослинами. Через слабку кореневу систему цибулі необхідний родючий ґрунт. Оптимальні умови для вирощування цибулі – це мулові наноси в долинах теплих річок.

Ґрунт перед посадкою потрібно заздалегідь перекопати з перегноєм (5-6 кг на м²) і мінеральними добривами з розрахунку 10-15 г калійної солі і 20-25 г суперфосфату на м². Замість мінеральних добрив можна внести екофоску із того ж розрахунку. Перед самою посадкою бажано розсипати по ділянці золу з розрахунку 10 г на м².

Як правильно посадити цибулю

Вирівняйте та ущільніть поверхню ділянки, створіть у ґрунті борозни глибиною близько 5 см на відстані приблизно 15-20 см одна від одної. Розподіліть сухе дрібне насіння по борознах з інтервалом 5-7 см, засипте їх сухою землею та легко утрамбуйте.

Не потрібно поливати озиму цибулю відразу після посадки – достатньо зволожити грунт за десять днів, якщо не буде опадів. Перед заморозками мульчуйте ділянку сухим листям, гіллям ялини чи сосновою хвоєю, а зверху закріпіть укриття гілками, щоб вітер його не здув. У разі холодної та безсніжної зими, ділянку можна додатково вкрити плівкою поверх мульчі. Якщо зима буде сніжною, плівка не буде потрібна.

Посадка цибулі-батун, яка вирощується виключно заради її зелені, нічим не відрізняється від посадки цибулі ріпчастої, а ось у цибулі-шалот перед посадкою обрізають шийки і потім тримають цибулинки протягом доби у воді з температурою близько 30 ºC.