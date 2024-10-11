Найкращий час посадки – період із середини вересня до середини листопада.

Осінь ідеально підходить для висаджування нових рослин у саду, особливо для троянд, хоча існують винятки для регіонів з ранніми та суворими зимами. Висаджені восени кущі троянд будуть готові до весняного цвітіння. Про інші плюси та мінуси осінньої посадки троянд, пише Рlant-growing.

Особливості посадки троянд восени

Рослини, що вирощуються в контейнерах, можна висаджувати у будь-який час року, але осінь залишається найбільш сприятливим періодом, щоб стимулювати розвиток кореневої системи перед весняним зростанням. Рослини з відкритим корінням можна висаджувати тільки після переходу у стан спокою, як тільки у троянд опаде листя. У стані сплячки троянда морозостійка, і навіть заморозки незабаром після посадки не можуть нашкодити їй.

Найкращий час посадки – період із середини вересня до середини листопада.

Особливості догляду

Визначившись, що осінь – хороший час для посадки кущів троянд, необхідно знати, що їх:

не удобрюють;

рясно мульчують;

не обрізають кущ.

Внесення добрив може послабити рослину, а вона має бути сильною, щоб пережити зиму.

Наносіть товстий шар мульчі на корені щойно посадженої троянди, щоб захистити землю від замерзання. Це дасть трояндам ще трохи часу, щоб укоренитися.

Одна з головних речей, яку слід знати при посадці троянд восени полягає в тому, що садять тільки троянди, що сплять (без листя). Пересадка активних троянд, або посадка кущів, які вирощують в розпліднику в період активного росту, не підійдуть для посадки восени.

Троянди не обрізають після того, як їх посадили. Зачекати потрібно до початку весни. Морози можуть пошкодити свіжозрізаний кущ.

Плюси та мінуси посадки троянд восени

У садівників зазвичай більше часу, щоб добре підготуватися до посадки. Восени легше підготувати ґрунт. У цей час земля, швидше за все, буде пухкою, а не мерзлою або перезволоженою. Земля, ще тепла після літа, сприяє кращому зростанню коренів і більш швидкому та енергійному відновленню навесні.

Якщо коріння троянд укоріниться до зими, перше червневе цвітіння настає раніше і часто краще, ніж у троянд висаджених навесні.

Осінь – чудовий час для підготовки клумб з трояндами, навіть якщо посадка відкладається до весни. Виберіть місце з хорошим дренажем, далеко від коріння дерев і де сонце світить не менше чотирьох або п’яти годин на день. Обробіть ґрунт, додайте у ямку трохи сухого коров’ячого гною та суперфосфату. Дайте всьому відстоятись перед посадкою.