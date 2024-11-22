Настурція здатна захищати інші рослини від шкідників не гірше за чорнобривці

Настурція не лише прикрашає дачну ділянку, а й приносить значну користь. Її унікальні властивості допомагають захистити інші рослини та порадувати вас своєю красою, пише Prostoway.

Захист від хвороб

Настурція дійсно здатна продемонструвати значну користь для інших рослин. Ця квітка ефективно захищає від розвитку грибкових захворювань. Якщо ви плануєте вирощувати рослини, які потенційно до них схильні, тоді настурція їм допоможе, знизивши ризики. Наприклад, помідори та картоплю від фітофтори.

Проти шкідників

Настурція здатна захищати інші рослини від шкідників не гірше за чорнобривці, завдяки специфічному запаху. Ця квітка допоможе вам уникнути капустяної білянки, попелиці та гарбузових жучків. У теплицях настурція може захищати рослини від білокрилки.