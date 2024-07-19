Регулярно оглядайте сад, щоб не пропустити появу жуків

Короїди прогризають кору, пробираються у тканину дерева і відкладають яйця. Личинки живляться соками і тканинами дерева, продовжуючи руйнувати його зсередини. Тому потрібно вчасно помітити появу шкідників і позбутись їх.

Боротьба з короїдом

Помітивши ознаки окупації дерева короїдом, слід негайно вживати заходів, пише «Флористікс». Боротьба з жуком має бути комплексною: слід виконувати агротехнічні умови для садових і декоративних дерев, сумлінно доглядати за ними та проводити регулярні профілактичні заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я й імунітету рослин.

Регулярно оглядайте сад, щоб не пропустити появу жуків. Якщо ви виявили на дереві місця проникнення комах, очистіть на них кору скребачкою, зріжте частину кори, щоб можна було побачити, наскільки глибоко проник шкідник, і дістатися до його ходів і личинок. Після цього обробіть уражене дерево захисними препаратами, що глибоко проникають у деревину й витравляють короїда. Для цього використовується ін'єкційний метод: за допомогою шприца в пророблені короїдами ходи впорскують препарати «Конфідор», «Антішешелін», «Каліпсо» або «Емпайр-20», після чого входи закладають садовим варом. При такому способі введення препарату термін його ефективності пролонгується до року.

Що стосується обприскувань дерева інсектицидами (найкраще «Біфентрином»), то вони мають бути регулярними, оскільки через деякий час препарати, нанесені на кору дерева, втрачають силу. Сенс же обробок полягає в тому, щоб лялечка, вийшовши навесні зі свого кокона і вибравшись на поверхню дерева, загинула від інсектициду. Щоб інсектицидний розчин залишався на корі, а не стікав у ґрунт, потрібно додавати в нього натерте калійне або господарське мило.

Однак не варто зловживати хімічними препаратами, особливо якщо жуків у дереві мало. Можна спробувати знищити короїда звичайним металевим дротом, пустивши його по проробленому жуком ходу. Але якщо отворів на стовбурі забагато, підніжжя всипане буровим борошном кольором кавової гущі, а кора опадає шматками, краще таке дерево якомога швидше спиляти й спалити, щоб короїди не розповзлася по сусідніх рослинах.

Засоби від короїда

Препарати від короїда поділяються на хімічні й біологічні. До ефективних біологічних препаратів належать:

«Біфентрин » – пестицид, акарицид і інсектицид кишково-контактної дії, піретроїд, що має репелентні властивості й ефективно діє на шкідників на будь-який стадії розвитку;

– пестицид, акарицид і інсектицид кишково-контактної дії, піретроїд, що має репелентні властивості й ефективно діє на шкідників на будь-який стадії розвитку; «Крона-Антип» – біологічно активний препарат на основі нематод, призначений для боротьби з короїдом, шашелем і заболонниками;

– біологічно активний препарат на основі нематод, призначений для боротьби з короїдом, шашелем і заболонниками; «Кліпер» – унікальний інсектоакарицид контактно-кишкової дії, розроблений для знищення стовбурових шкідників дерев;

– унікальний інсектоакарицид контактно-кишкової дії, розроблений для знищення стовбурових шкідників дерев; «Бі-58 »– надійний і високоефективний інсектоакарицид широкого спектру дії для боротьби зі шкідниками.

До продуктивних інсектицидних препаратів проти короїда можна віднести:

« Каліпсо » – системний інсектицид контактно-кишкової дії, який дозволяє контролювати широкий спектр шкідників саду та городу;

» – системний інсектицид контактно-кишкової дії, який дозволяє контролювати широкий спектр шкідників саду та городу; «Антишашелін» – ефективний препарат для знищення шашелю і його личинок, який вводиться безпосередньо в отвори, зроблені жуками;

– ефективний препарат для знищення шашелю і його личинок, який вводиться безпосередньо в отвори, зроблені жуками; «Емпайр-20» – потужний інсектицид проти нелітаючих комах, який не завдає шкоди людині;

– потужний інсектицид проти нелітаючих комах, який не завдає шкоди людині; «Конфідор» – малотоксичний для людини інсектицид пролонгованої системної і контактної дії проти широкого спектру шкідників.

Боротьба з короїдом народними засобами

Народними засобами позбутися короїда дуже важко. Їх застосовують переважно з метою профілактики, для відлякування жуків. Основне завдання народних засобів – захист і лікування порізів, надрізів, тріщин, морозобоїн і інших механічних пошкоджень, через які жуки можуть потрапити всередину дерева. Щойно ви виявили рану, потрібно почистити її, знезаразити й закрити садовим варом, приготованим за одним із цих рецептів:

розтопіть 6 частин парафіну, додайте до нього 3 частини подрібненої каніфолі, доведіть суміш до кипіння, після чого додайте в неї дві частини мінеральної або рослинної олії і кип'ятіть склад упродовж 10 хвилин;

розплавте 1 кг стовченої каніфолі, додайте до неї 230 г оліфи, вилийте цю масу в 5 кг розплавленого парафіну і перемішайте. Зберігайте відвар у теплому місці;

200 г соняшникової олії або жиру, 50 г воску і 50 г каніфолі розтопіть на вогні, ретельно перемішуйте до отримання однорідної маси, розлийте по банках і зберігайте під кришкою.

З метою захисту дерев від нападу короїдів можна обмазувати стовбури й основи скелетних гілок сумішшю глини з перегноєм.