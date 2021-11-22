Послабити імунітет самшиту і відповідно збільшити ризик ураження хворобами та шкідниками може неправильний догляд

Вічнозелений чагарник самшит найчастіше використовується при оформленні присадибної території, оскільки це невибаглива рослина, яка добре росте в тіні, морозостійка і виглядає декоративно упродовж всього року. Однак, як усі рослини з густою кроною, самшит уражається шкідниками та хворобами. «Агромаркет» розповідає про найчастіші з них та про ефективні способи лікування і профілактики.

Здоровий чагарник має невеликі, досить щільні листочки з глянцевим блиском, а їхнє забарвлення залежить від сорту і може бути темно-зеленим, зелено-сизим або й світло-зеленим. Хвороби чи шкідники самшиту змінюють забарвлення листя, на ньому можуть з’явитися дірочки чи плями, гілки чагарника починають сохнути. Усі садові рослини найчастіше уражаються спорами грибів, які викликають захворювання, проте це не єдина їх причина.

Хвороби самшиту

Біла плямистість

На листі та гілках з’являються білі плями з темною окантовкою. Якщо нічого не робити, вони збільшуються в розмірах, змінюють колір на бурий, потім листя починає опадати, а гілки засихають, рослина перестає цвісти. Найчастіше біла плямистість з’являється у періоди різкого похолодання при дощовій погоді. Для лікування зрізають уражені гілки та обприскують кущ бордоською рідиною, препаратами «Профіт» чи «Рідоміл».

Іржа

На листі з’являються бурі опуклості. Спори грибів, крім самшиту, часто вражають грушу, тому не варто садити їх поряд. При лікуванні зрізають уражене листя і обприскують кущі бордоською рідиною або препаратом «Топаз».

Гниль стебла

Верхня частина чагарника починає засихати, листя втрачає колір, стає водянистим. На стеблах у нижній частині з’являються чорні нарости. Спори гнилі перебувають у ґрунті та активізуються за прохолодної та вологої погоди. Щоб запобігти захворюванню, підвищують імунітет чагарника, вносячи мінеральні добрива, а навесні з метою профілактики обприскують кущі мідним купоросом.

Шкідники самшиту

Самшитова вогнівка

Шкідник, який спричиняє найбільше проблем. Ця небезпечна комаха – нічний метелик, чиї гусениці покривають чагарник павутиною і харчуються соком листя та стебел. У результаті рослина починає дуже швидко засихати та гине.

Навіть якщо рослина виглядає здоровою, але з’явилося павутиння поверх гілок, треба відразу використовувати інсектициди. Обприскувати потрібно не тільки кущі, а й ґрунт навколо чагарника. Рекомендовані препарати – «Децис», «Енжіо», «Конфідор», «Вега», «Актиллік» тощо. При роботі з ними важливо використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись рекомендацій виробника.

На ранніх стадіях ураження можна використовувати народні засоби. Найбільш ефективним водний розчин гірчичного порошку. Для його приготування потрібно 100 г порошку та 10 літрів теплої води. Розчин настоюють 2 дні, потім виконують обприскування.

Павутинний кліщ

Вражає рослину у періоди сухої теплої погоди. Комаха поселяється на звороті листя, при цьому гілки також покриваються павутинням. Шкідник харчується клітинним соком, через що на листі з’являються численні жовті цятки, а потім листя засихає і обсипається. Для лікування використовують «Актеллік» або розчин господарського мила.

Галиці

Комаха утворює на листі жовті нарости – це личинки, які відкладає шкідник. Вони харчуються соком рослини, при цьому самшит слабшає та перестає рости. Для лікування кущі обробляють «Актелліком», «Вертимеком» чи іншими препаратами.

Листоблошка

Часто поселяється в кроні чагарника і відкладає яйця, з яких незабаром вилуплюються личинки. Вони харчуються соком рослини, у результаті листя скручується, рослина суттєво слабшає. При появі ознак ураження кущі обприскують інсектицидами.

Профілактика хвороб та ураження шкідниками

Виконуючи профілактичну обробку, можна знизити ризик ураження шкідниками та спорами грибів. Ця обробка включає:

внесення мінеральних добрив ранньою весною та восени;

обрізування чагарника двічі протягом сезону, використовуючи продезінфіковані інструменти;

санітарну обрізку ранньою весною, огляд культури упродовж літнього сезону, при необхідності видалення уражених гілок.

Послабити імунітет самшиту і відповідно збільшити ризик ураження хворобами та шкідниками може неправильний догляд. Незважаючи на посухостійкість, рослину необхідно поливати в літню спеку. Садити самшит бажано в частково затіненому місці: при надлишку ультрафіолету чагарник стає менш декоративним і втрачає здатність протистояти зовнішньому впливу. Також важливо регулярно вносити підживлення, зокрема, навесні використовувати комплекси з азотом (при його нестачі на листі з’являється червоний відтінок).

Є комахи, які харчуються спорами грибка та шкідниками, тим самим захищаючи рослину. До них відносяться сонечка, повисюхові мухи, вуховертки, золотоокі.

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