Після того, як орхідея відцвітає, квітконос може залишатися зеленим або жовтіти

Після періоду цвітіння багато квітникарів стикаються з питанням: чи потрібно обрізати квітконос орхідеї? Правильна обрізка не лише покращує зовнішній вигляд рослини, але й сприяє її здоров'ю та подальшому цвітінню. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Коли і навіщо обрізати квітконос орхідеї

Після того, як орхідея відцвітає, квітконос може залишатися зеленим або жовтіти. Якщо він пожовк або засох, його слід обрізати, щоб рослина не витрачала енергію на підтримку відмерлої частини. Однак, якщо квітконос залишається зеленим, можна залишити його, оскільки з нього можуть з'явитися нові квітки або навіть дітки (маленькі рослинки).

Як правильно обрізати квітконос

Підготовка інструментів: перед обрізкою обов'язково продезінфікуйте ножиці або секатор спиртом або розчином марганцівки, щоб уникнути зараження рослини. Визначення місця зрізу:

якщо квітконос засох, обріжте його на кілька сантиметрів вище бруньки, щоб стимулювати її до розвитку;

якщо квітконос зелений, можна зробити зріз вище третьої або четвертої бруньки, залишивши 2-3 см від основи.

Обрізка: зробіть чистий зріз, уникаючи пошкодження навколишніх тканин. Обробка зрізу: посипте місце зрізу деревним або активованим вугіллям для запобігання гниттю.

Догляд після обрізки

Після обрізки орхідея може увійти в період спокою. У цей час важливо забезпечити їй оптимальні умови: