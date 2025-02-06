Щоб рослини не страждали від сухого повітря під час вашої відсутності, можна поставити поруч з орхідеєю невелику ємність з водою

Коли ви вирушаєте у відпустку або на тривалий відпочинок, важливо правильно підготувати орхідеї, щоб вони не страждали від вашої відсутності. «UA.Новини» пишуть про декілька простих і ефективних порад, які допоможуть орхідеям пережити відсутність господарів без шкоди для їх здоров’я та зовнішнього вигляду.

Підготовка орхідеї до від’їзду

Якщо орхідея стоїть на місці, де на неї потрапляють прямі сонячні промені, перед від’їздом варто знайти для неї більш затінене місце. Проте не обов’язково переставляти рослину – достатньо створити їй захист від прямих сонячних променів. Для цього можна використати спеціальний матеріал для притінення або просто поставити горщик так, щоб світло на нього потрапляло більш м’яко і розсіяно. Орхідеї добре реагують на м’яке освітлення, тому це забезпечить їм комфортні умови для росту навіть без вашої присутності.

Не забувайте перед від’їздом добре полити орхідею, забезпечивши достатньо вологи для того, щоб вона могла пережити кілька тижнів без регулярного поливу. Однак важливо пам’ятати, що не слід заливаючи квітку – залиште трохи води в піддонах, щоб рослина могла поступово вбирати вологу за потребою.

Додаткові поради для оптимального мікроклімату

Щоб рослини не страждали від сухого повітря під час вашої відсутності, можна поставити поруч з орхідеєю невелику ємність з водою. Повільне випаровування вологи створить для них оптимальний рівень, що допоможе уникнути пересихання ґрунту і підтримати здоров’я коренів. Вода, що випаровується, не тільки покращить мікроклімат навколо рослин, а й забезпечить додаткову вологу для квітів у жарку пору.

Якщо ви хочете бути впевненими в тому, що орхідеї отримають належний догляд навіть без вашої присутності, можна подумати про встановлення системи автополиву. Це дозволить рослинам отримувати потрібну кількість вологи регулярно, і вони зможуть рости без проблем. Завдяки такій системі орхідеї не лише збережуть своє здоров’я, а й можуть випустити нові квітконоси, коли ви повернетесь через кілька тижнів.