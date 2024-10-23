Перше, на що варто звернути увагу у квітковому магазині – це стан усіх квітів

Орхідеї належать до категорії дорогих квітів з прекрасними, витонченими квітами. Проте, придбати якісну та здорову рослину не так просто. Покупці найчастіше побоюються передчасного опадання бутонів, що змушує їх чекати нового цвітіння дуже довго. Існує також поширена проблема, коли орхідея припиняє рости та зовсім перестає цвісти. За якими ознаками купити гарну і якісну квітку, пише ProstoWay.

Як правильно вибрати орхідею

Перше, на що варто звернути увагу у квітковому магазині – це стан усіх квітів. Важливо, щоб рослини навколо не мали ознак шкідників чи грибкових захворювань.

Далі перевіряємо кореневу систему: коріння повинно бути міцним і соковитим, без слідів гнилі чи в'янення. Кінці коренів не повинні мати непотрібних відростків і мають виглядати здоровими.

Потім оцінюємо листя – воно має бути яскраво-зеленим і еластичним, без видимих пошкоджень чи плям.

Не менш важливий стан субстрату – він має бути без ознак цвілі, трухи чи комах. Також перевагу варто віддати квітучим рослинам, адже так можна одразу побачити, чого очікувати від орхідеї.

Звертаємо увагу, що висока вартість не завжди є показником якості.