Якщо в будинку залишилися теплі приміщення, то рослини слід перенести туди

Причини похолодання в помешканні можуть бути різні: від задовгого провітрювання до відключення опалення через аварію. У таких випадках варто подбати про домашні рослини, яким такі перепади температури точно не на користь. Що робити, щоб квіти не загинули від переохолодження, розповідає Ukr.Media.

Для початку зазначимо, що більшість кімнатних рослин спокійно переносять нетривале зниження температури до +10ºС (наприклад, фікуси, драцени, бегонії), а пеларгонії і фуксії – взагалі до +5ºС.

Ознаки підмерзання можуть проявлятися по-різному. Фікус, гібіскус, каланхое, монстера, фіалки, бегонії покриваються плямами. Кодієум і схожі на нього рослини реагують на надмірний холод в’яненням і зморщуванням листя. Кактуси розм'якшуються, подібно до підгнилих апельсинів.

Якщо в будинку залишилися теплі приміщення, то рослини слід перенести туди. Тільки не ставте їх близько до джерела тепла – від цього їм буде тільки гірше. Розмістіть подалі, а в міру того, як рослина повертатиметься до життя, можна змінювати відстань, як зручно. Поливати рослини в цей час не можна.

Якщо температура в кімнаті не підвищується, то на 2-3 день після виявлення вищеописаних ознак постраждалі рослини треба окропити теплою водою з розчиненим у ній будь-яким антистресовим препаратом або, якщо такого немає, стимулятором росту. Потім над рослиною треба спорудити парник із плівки, наприклад, поліетиленової. Згодиться і харчова. Тепле обприскування й укривання проводьте доти, доки умови не відновляться.

Якщо ж ви запізнилися і рослина не реагує на реанімаційні заходи, залишається обрізка до здорових тканин і пересадка залишків рослини в іншу ємність.