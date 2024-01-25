Таке підживлення слід проводити раз на місяць

Якщо ваші кімнатні квіти почали чахнути, настав час підживити їх спеціальним засобом. Він обов'язково допоможе їм ожити, знову виглядати свіжими та пустити нові бутони. Про підгодівлю, яку легко можна приготувати вдома, розповідає Ukr.Media.

Підгодівлю для повернення рослин до життя готують із рису: у ньому міститься величезна кількість мікроелементів і різних поживних речовин, які миттєво вдихнуть життя у в'ялу рослину.

Візьміть одну склянку рису і перемеліть його на борошно. Одну чайну ложечку отриманого порошку змішайте зі склянкою води кімнатної температури, дайте постояти півгодини. Після цього потрібно процідити суміш, щоб видалити осад.

Отриманою рідиною підживіть квіти – достатньо 5 чайних ложок у кожен горщик. Таке підживлення слід проводити раз на місяць. Не варто збільшувати концентрацію або частоту поливу, інакше можна перегодувати рослину і нашкодити їй.