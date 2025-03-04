Березень – це місяць, коли природа поступово пробуджується після зимового сну, а садівники та городники починають активні підготовчі роботи для нового сезону. В цей час важливо не упустити жодну деталь, адже правильний догляд у перші весняні дні визначає майбутній урожай. УНІАН пише про кілька ключових завдань, які допоможуть вашому саду та городу вийти на новий рівень у березні.

Обрізка плодових дерев. Це важлива частина підготовки до сезону, адже правильна обрізка допомагає формувати красиві крони та сприяє кращому плодоношенню.

Підготовка ґрунту. Розпушіть землю, додайте добрива, щоб забезпечити рослини необхідними поживними речовинами для майбутнього росту.

Посів ранньої зелені. Висаджуйте такі культури, як ріпа, шпинат, салат та інші ранні зелені, які можуть дозріти до кінця весни.

Очищення від сухостою. Перевірте дерева та кущі, видаляйте сухі, пошкоджені гілки, щоб запобігти виникненню хвороб та зараженню рослин.

Підготовка грядок для посіву. Очистіть ґрунт від залишків рослин та бур'янів, розпушіть землю та додайте органічних добрив – компосту або перегною.

Обрізка троянд. Обрізайте старі та хворі гілки, щоб забезпечити здоровий ріст і красиве цвітіння троянд.

Висаджування розсади. Почніть висаджувати ранні культури – помідори, перець, баклажани, щоб вони встигли зміцніти до приходу тепла.

Боротьба з шкідниками. Проведіть першу обробку рослин проти шкідників та хвороб, використовуючи екологічно безпечні методи захисту.

Прибирання газону. Зробіть перший стрижку газону, прибирайте залишки листя та організовуйте правильне дренування.

Посадка картоплі. Висаджуйте бульби картоплі відповідно до рекомендацій вашого регіону, щоб отримати хороший урожай.

Підготовка до збору саджанців. Підготуйте місце для саджанців та овочів, які плануєте вирощувати влітку, щоб вони мали оптимальні умови для росту.

Перевірка зливових систем. Переконайтесь, що система зливів та поливу працює належним чином, особливо перед весняними дощами.