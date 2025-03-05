Почніть з підготовки насіння

Посадка огірків для отримання раннього врожаю – це чудовий спосіб забезпечити свіжі овочі на вашому столі вже влітку. Однак, щоб отримати гарні та здорові рослини, потрібно подбати про розсаду заздалегідь. Висаджування огірків потребує правильного підходу та часу, адже важливо правильно виростити розсаду і перенести її в ґрунт в оптимальний період.Як отримати ранній урожай огірків, пише U.News.

Найкращі дні для посадки огірків у березні 2025

У березні є багато сприятливих днів для посадки огірків, серед них: 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 27, 31.

Покрокові дії

Почніть з підготовки насіння. Якщо насіння вже оброблене, його замочувати не потрібно. В іншому випадку, перед посівом замочіть насіння в теплій воді на кілька годин.

Для висіву скористайтеся пластиковими пляшками або іншими ємностями, що мають глибину близько 15 см. Наповніть їх ґрунтом, утрамбуйте його та залийте окропом, щоб знищити можливі шкідливі мікроорганізми. Після того, як ґрунт охолоне, посадіть по одному насінині в кожну ємність. Якщо не впевнені в якості насіння, можна посадити два, але після сходів залиште тільки одне, найсильніше. Накрийте контейнер плівкою і розмістіть його в тепле місце, поки насіння не проросте.

Через 4-7 днів, коли з'являться перші сходи, перемістіть ящик в прохолодніше місце з температурою 10-12°C, щоб запобігти витягуванню розсади. Для подальшого догляду важливо регулярно поливати рослини, розпушувати ґрунт та підсипати землю в міру росту.

Коли розсада наростить 5-6 справжніх листків, можна розпочати її пересадку в ґрунт. За день до пересадки добре полийте рослини, щоб зберегти кореневу систему. Пластикові контейнери акуратно розріжте, а розсаду перенесіть в підготовлені лунки, попередньо зволоживши їх. Зробивши все за правилами, ви зможете отримати ранні огірки, які будуть радувати вас ще до середини літа.