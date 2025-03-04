Додавання до кожної лунки спеціальних добрив сприятиме здоровому росту рослин

Щоб забезпечити щедрий урожай великої та смачної картоплі, важливо правильно підготувати лунки перед посадкою. Додавання до кожної лунки спеціальних добрив сприятиме здоровому росту рослин та покращить якість бульб. «Хочу» пише про декілька ефективних варіантів.

Органічні добрива

Перегній або компост. Додавання 200 г перегною до кожної лунки забезпечить рослини необхідними поживними речовинами, зокрема азотом, що сприяє активному росту.

Пташиний послід. Це добриво багате на азот, фосфор, магній та калій. Рекомендується розвести 700 г сухого пташиного посліду в 10 л теплої води, настоювати 3 дні, процідити і додавати по 1 л розчину в кожну лунку.

Мінеральні добрива

Сечовина (аміачна селітра). Розчиніть 25-30 г сечовини в 10 л води та влийте 1 л розчину в кожну лунку перед посадкою.

Комплексні мінеральні добрива. Використовуйте готові суміші, дотримуючись інструкцій на упаковці, щоб забезпечити рослини всіма необхідними елементами.

Природні добавки

Цибулеве лушпиння. Додавання жмені лушпиння в лунку допомагає захистити картоплю від шкідників і забезпечує додаткові поживні речовини.

Яєчна шкаралупа. Подрібнена шкаралупа яєць є джерелом кальцію та допомагає боротися з медведкою. Рекомендується додавати по жмені подрібненої шкаралупи в кожну лунку.

Трав'яні настої

Настій зі скошеної трави. Залийте скошену траву водою, додайте 30 г сечовини на 10 л води, настоюйте 2 тижні в темному місці. Перед посадкою процідіть і влийте по 1 л настою в кожну лунку.

Захист від шкідників

Доломітове борошно.Додавання 50-100 г доломітового борошна в лунку допомагає нейтралізувати кислотність ґрунту та може зменшити кількість колорадського жука.

Рідкі підгодівлі

Розчин сечовини. Розчиніть 25-30 г сечовини в 10 л води та влийте 1 л розчину в кожну лунку перед посадкою.

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