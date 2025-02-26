Процес проростання картоплі є природнім

Картопля – один з найпоширеніших овочів, який зберігають протягом зими. Вона є універсальним продуктом, що може зберігатися довго, якщо забезпечити правильні умови зберігання. Однак навіть за найкращих умов бульби картоплі можуть проростати. Ключовим моментом для збереження врожаю є правильне зберігання під час проростання картоплі в зимовий період, особливо в лютому, коли температурні коливання і відсутність належного догляду можуть сприяти появі паростків. Що робити, якщо картопля проросла зарано, пише Аgronews.

Процес проростання картоплі є природним, але для насіннєвої картоплі це може бути і проблемою. Якщо паростки виростають до 1 см, це не повинно стати причиною занепокоєння – такі бульби будуть швидше вкорінюватися після посадки, і це навіть бажано для раннього посіву. Проте, коли паростки досягають 5 см і більше, ситуація змінюється. В таких бульбах відбувається активне витрачання поживних речовин, що призводить до зниження врожайності, адже більша частина енергії йде на розвиток паростків, а не на формування здорового куща.

За словами експертів, важливо контролювати ступінь проростання картоплі, особливо якщо процес почався раніше (зазвичай у лютому), а це вже може спричинити збитки для врожаю. У таких випадках садівники радять зменшити кількість паростків, видаляючи довгі та тонкі паростки, залишаючи на бульбах лише 2-3 коротких паростки до 1 см, що допоможе зберегти запас поживних речовин.

Де зберігати пророслу картоплю

Ідеальне місце для зберігання пророслої картоплі – це добре провітрювані сухі приміщення, такі як погріб, балкон чи спеціальні ящики. У разі відсутності таких умов можна прибрати бульби до нижнього ящика холодильника, де температура не дозволить паросткам розвиватися далі. Якщо ж картопля має довгі паростки, зморщена або в’яне, краще викидати її, оскільки вона не тільки втрачає смакові якості, а й може бути небезпечною для здоров’я.

Важливо знати, що пророслі бульби картоплі можуть накопичувати токсичний алкалоїд соланін. Цей хімічний елемент здатний викликати харчові отруєння, і одним із його проявів є позеленіння бульби. Тому якщо паростки маленькі, а бульби твердими, картоплю можна спокійно використовувати, але варто зробити це якомога швидше, аби уникнути накопичення шкідливих речовин.