Не перевантажуйте перець азотними добривами

Перед кожним дачним сезоном садівники готуються до посадок і вирощування своїх улюблених культур. Кожен рік приносить нові виклики, але досвід і знання дозволяють досягти бажаних результатів. Якщо ви хочете отримати багатий урожай перцю без використання хімічних препаратів, вам допоможуть прості та ефективні натуральні методи. «Хочу» пише про кілька секретів, які допоможуть виростити перці здоровими і смачними.

Натуральні секрети вирощування перцю

Перець – це одна з тих культур, яка вимагає особливої уваги та терпіння. Він чутливий до умов навколишнього середовища і потребує правильного догляду. Однак навіть без використання хімії можна отримати відмінний урожай, якщо врахувати кілька простих правил.

Розсада

Для того, щоб перець добре виростав, необхідно подбати про його здоров’я з самого початку. Найкраще висаджувати розсаду, якій виповнилося 45-50 днів. Краще вирощувати перці в окремих горщиках або касетах, оскільки це допоможе уникнути травмування кореневої системи при пересадці.

Температурний режим та освітлення

Після появи перших сходів, знизьте температуру на 4-5 днів до 14-16°C. Це дозволить зміцнити кореневу систему і підготує рослини до подальшого росту. Крім того, дуже важливо забезпечити рослинам 12-13 годин світлового дня. І пам’ятайте: на ніч не вимикайте освітлення, оскільки рослини потребують відпочинку в темряві.

Підживлення

Не перевантажуйте перець азотними добривами. Це може призвести до надмірного росту зеленої маси на шкоду плодоношенню. Натомість використовуйте калійні та фосфорні добрива для підтримки рівноваги в харчуванні. Також можна додавати золу, але будьте обережні, щоб не перенаситити ґрунт.