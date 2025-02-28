Перш за все, насіння потрібно ретельно відсортувати

Правильна підготовка розсади є запорукою хорошого врожаю. Деколи садівники перед посівом насіння виконують певні процедури, наприклад, замочування в спеціальних розчинах. Це особливо важливо для насіння перцю, яке потребує обробки перед посадкою. «Вікна» пишуть, як правильно замочити насіння перцю перед висадкою.

Підготовка насіння перцю до посадки

Перш за все, насіння потрібно ретельно відсортувати. Висипте його на рівну поверхню та вручну розсортуйте на великі, середні та дрібні насінини. Для посадки підходять насіння середнього розміру. Після цього можна починати замочування. Для різних цілей використовуються різні розчини.

Як замочити насіння перцю

Один з варіантів – замочити насіння перцю в соляному розчині для відсіву порожніх насінин. Для цього на 1 літр води потрібно взяти 30 г солі. Насіння, яке спливає, потрібно викинути, а те, що осідає на дно, промити і висушити.

Щоб захистити насіння від грибкових захворювань, його можна замочити в слабкому розчині марганцівки на 10-15 хвилин, після чого промити водою і добре просушити.

Для профілактики фітофторозу насіння замочують у розчині солі на 12-24 години, після чого також промивають водою і сушать.

Інший варіант – розчин соди. Для цього розчиніть чайну ложку соди в склянці гарячої води, охолодіть до теплого стану і замочіть насіння на 12-24 години. Після цього знову промийте та висушіть.

Також можна використовувати розчин перекису водню, змішавши його з водою в пропорції 1:10. Насіння потрібно тримати в цьому розчині 6-8 годин.

Як замочити насіння перцю для кращого проростання

Для прискорення проростання насіння можна викласти на вологу тканину або паперові серветки, накрити і забезпечити стабільну вологість. Температура повітря повинна бути не менше 25°C. Через 7-14 днів насіння почне проростати. Посів можна проводити як з набубнявілим, так і з пророслим насінням.

Загартовування насіння перцю

Щоб підвищити стійкість рослин до температурних коливань, насіння слід загартовувати. Один із способів – залишити насіння на добу в приміщенні з температурою -1°C.

Інший метод передбачає чергування температур: вдень насіння тримають у теплому приміщенні, а вночі переміщують у прохолодне місце з температурою до -2°C на 10 днів. Після загартовування насіння треба добре просушити.

Ці методи допоможуть вам отримати здорову і міцну розсаду перцю для майбутнього врожаю.