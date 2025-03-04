Розсада капусти потребує 14-15 годин світла на добу

Підготовка до дачного сезону вже в розпалі, і саме час подбати про вирощування здорової та міцної розсади капусти. Правильний догляд на ранніх етапах забезпечить вам багатий урожай та стійкість рослин до хвороб. Ukr.Media пише про декілька ключових аспектів, на які слід звернути увагу:

Підготовка ґрунту

Ґрунт для розсади капусти повинен бути легким, поживним та добре дренованим. Рекомендується додати 1 столову ложку деревного попелу на кожен кілограм ґрунту, що забезпечить рослини необхідними мінералами.

Підготовка насіння

Перед посівом насіння капусти замочіть його на 20 хвилин у теплій воді (близько 50°C). Після цього підсушіть насіння і заглиблюйте його в ґрунт на глибину близько 1 см.

Температурний режим

Під час проростання насіння підтримуйте температуру близько 20°C. Після появи сходів знижуйте температуру до 14-18°C вдень і 10-12°C вночі, що сприятиме формуванню міцної розсади.

Освітлення

Розсада капусти потребує 14-15 годин світла на добу. За недостатнього природного освітлення використовуйте додаткове підсвічування, щоб забезпечити нормальний розвиток рослин.

Полив

Поливайте розсаду регулярно, але помірно, використовуючи дрібне сито для рівномірного розподілу води. Уникайте перезволоження, щоб запобігти розвитку грибкових захворювань.

Пікіровка та підживлення

Через 2-3 тижні після появи сходів проведіть пікіровку, розсаджуючи рослини на відстань 5-7 см одна від одної. Після пікіровки рекомендується тричі внести підживлення: через 10-12 днів, потім через два тижні і за кілька днів до висадки у відкритий ґрунт.

Адаптація до зовнішніх умов

За теплої погоди поступово привчайте розсаду до зовнішніх умов, виносячи її на кілька годин на день на свіже повітря. Це допоможе рослинам адаптуватися та знизить стрес при пересадці.