На одній грядці рослини впливають одна на одну

Цибуля – одна з найневибагливіших, але дуже важливих городніх культур. Вона не тільки входить до щоденного раціону, а й має здатність відлякувати багатьох шкідників завдяки своєму різкому запаху. Проте навіть така стійка рослина потребує правильного сусідства. Вибір культур, що ростимуть поруч із цибулею, може вплинути на її врожайність, здоров’я та смак. Що посадити біля цибулі, пише «24 Канал».

Чому правильне сусідство має значення

На одній грядці рослини впливають одна на одну – через кореневу систему, ґрунт, вологість, мікрофлору, а також через шкідників, які обирають ті чи інші культури. Якщо сусіди підібрані вдало, вони можуть підтримувати одна одну: захищати від хвороб, поліпшувати склад ґрунту чи знижувати ризик зараження паразитами.

Корисні сусіди для цибулі

Морква

Цибуля і морква – класичне поєднання. Морква відлякує цибулеву муху, тоді як цибуля відлякує морквяну. Разом вони формують природний захист одне для одного.

Буряк

Ці рослини не конкурують між собою за поживні речовини, мають різні типи кореневої системи, тому добре співіснують. Буряк не заважає цибулі рости, а ґрунт після нього збагачується.

Полуниця та суниця

Цибуля може допомогти цим ягідним культурам уникнути шкідників, які полюбляють солодкі плоди. До того ж вона не створює тіні, яка заважала б розвитку ягід.

Редис

Ця культура швидко дозріває і не заважає цибулі, а її присутність на грядці допомагає боротися з кліщами та попелицею.

Кріп і салати

Зелені культури добре поєднуються з цибулею, вони ростуть швидко, не конфліктують у ґрунті та навіть можуть частково затінити молоді сходи, зменшуючи втрати вологи.

Огірки

Хоча огірки більш вологолюбні, їхнє сусідство з цибулею дозволяє зменшити ризик грибкових хвороб, адже цибуля стримує розвиток деяких бактерій і грибків.

Чебрець і ромашка

Ці ароматні трави не тільки прикрасять грядку, а й створять сприятливе мікросередовище для цибулі. Їхня наявність знижує активність шкідників і навіть покращує смак сусідніх культур.

Культури, яких варто уникати

Бобові (горох, квасоля, боби)

Вони активно витягують з ґрунту азот і створюють середовище, в якому цибуля може слабшати та частіше хворіти.

Томати та перець

Ці культури мають зовсім інші потреби до вологи та мікрофлори, тож поруч із цибулею можуть гальмувати її ріст.

Кабачки та гарбузові

Розлогі кущі створюють тінь, яку цибуля не любить, а також поглинають багато вологи та поживних речовин.

Салат (деякі сорти)

Хоча деякі листові салати дружні до цибулі, інші можуть спровокувати розвиток грибкових інфекцій, якщо рости занадто щільно.