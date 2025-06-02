Найчастіше причина криється у звичайній, але дуже поширеній помилці

Багато городників стикаються з тим, що помідори на грядці виростають позбавленими яскравого смаку, водянистими й м’якими. Зовні плоди можуть виглядати привабливо, але при розрізанні виявляється, що м’якоть прісна, а аромат – майже відсутній. Найчастіше причина криється у звичайній, але дуже поширеній помилці, про яку пишуть «Новини 24».

Як надмірна волога шкодить томатам

Томати не люблять перезволоження. Коли вода постійно застоюється в ґрунті, рослина втрачає здатність формувати насичений смак плодів. Надлишок вологи «розбавляє» їх, роблячи помідори водянистими, кислуватими і менш стійкими до розтріскування. Такий урожай не принесе ні радості, ні користі.

Як поливати томати правильно

Щоб уникнути проблем із якістю плодів, важливо дотримуватися помірного режиму зволоження. У звичайних умовах достатньо поливати томатні кущі один-два рази на тиждень. У період активного росту, коли рослина лише набирає силу, на кожен кущ потрібно орієнтовно 4 літри води. Під час цвітіння цю норму зменшують до 1-2 літрів, а на етапі формування плодів знову збільшують до 3-5 літрів на кущ.

Звичайно, все залежить і від погодних умов: у дощову погоду полив варто скоротити або зовсім призупинити. У спеку, навпаки, дозу можна трохи збільшити, але без фанатизму, щоби не допустити заболочування ґрунту.

Що робити після тривалої посухи

Окремої уваги потребують ситуації, коли ґрунт пересох, а полив довго не проводився. У такому випадку не можна відразу давати велику кількість води. Рослині буде надто важко адаптуватися, і це може викликати розтріскування плодів або різке зниження їхньої якості.

Після тривалої перерви в поливі варто починати з мінімальної кількості води, приблизно одного літра на кущ. І лише поступово, протягом кількох днів, збільшувати норму. Такий підхід дозволить уникнути стресу для рослини і зберегти урожай смачним і цілісним.