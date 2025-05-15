Важливо підібрати правильні погодні умови для успішної посадки овочевих культур

Правильний вибір часу для посадки помідорів, перцю та огірків – ключ до отримання здорового врожаю. Погода відіграє вирішальну роль у цьому процесі, адже кожна культура має свої температурні вимоги. Коли і в яку погоду садити ці овочі, пише OBOZ.UA.

Помідори

Помідори – теплолюбні рослини, тому їх висаджують, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається на рівні +14-15°C, а температура ґрунту прогріта до +10-12°C. У більшості регіонів України оптимальний час для висадки – кінець квітня, початок травня. Важливо, щоб нічні заморозки вже не загрожували, оскільки навіть короткочасне зниження температури до +5°C може негативно вплинути на розвиток рослин .

Перець

Перець є ще більш вимогливим до тепла. Його висаджують, коли середньодобова температура стабільно тримається в межах +20-25°C, а температура ґрунту прогріта до +15°C. Висаджувати перець можна, коли розсада має 8-10 листків і висоту 20-25 см. Важливо уникати посадки при температурі нижче +15°C, оскільки це може призвести до уповільнення росту або навіть загибелі рослини .

Огірки

Огірки – теплолюбні рослини, які потребують стабільного тепла. Їх висаджують, коли середньодобова температура повітря досягає +12-15°C, а температура ґрунту прогріта до +12-13°C. Висаджувати огірки можна з кінця квітня – початку травня, залежно від регіону. Важливо, щоб нічні температури не опускалися нижче +10°C, оскільки це може призвести до затримки росту або загибелі рослин .