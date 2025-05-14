Якщо ваша розсада виглядає слабкою або повільно росте, перш за все перевірте умови освітлення

Щоб отримати багатий і смачний урожай помідорів, важливо правильно підживлювати рослини в період їх активного росту та формування плодів. Травень і червень – це ключові місяці для забезпечення томатів необхідними поживними речовинами. У цей час рослини активно цвітуть і формують зав'язі, тому правильне підживлення сприяє не лише збільшенню врожаю, а й покращенню смакових якостей плодів, пише OBOZ.UA.

Підживлення слабкої розсади

Якщо ваша розсада виглядає слабкою або повільно росте, перш за все перевірте умови освітлення. Недостатнє світло може призвести до витягування стебел і пожовтіння листя. Після корекції освітлення підгодуйте розсаду комплексним мінеральним добривом, таким як азофоска (1 ст. л. на 10 л води), і додайте мікроелементи. Також можна використовувати стимулятори росту, дотримуючись інструкції виробника.

Укорінення в ґрунті

Через тиждень після висадки розсади в ґрунт рекомендується внести органічно-мінеральну суміш. Для цього розведіть 0,5 л рідкого коров'яку та 1 ст. л. нітрофоски в 10 л води. Цього розчину достатньо для 10 рослин.

Підживлення під час цвітіння

Коли на кущах з'явиться друга квіткова кисть, настав час для підгодівлі. Приготуйте розчин: у 10 л води розчиніть 0,5 л курячого посліду, 1 ст. л. суперфосфату та 1 ч. л. сульфату калію. Цього розчину вистачить для підживлення 10 рослин.

Реанімація після заморозків

Якщо помідори постраждали від нічних заморозків, допоможе кристалічна сечовина. Підсипте під кожен кущ невелику кількість сечовини, а через 7-10 днів пролийте землю розчином курячого посліду. Для приготування розчину заповніть ємність пташиним послідом на половину об'єму, залийте водою до країв і настоюйте протягом 3 днів. Перед застосуванням розведіть 1:15 водою. Під кожен кущ вносьте 3 л розчину.

Захист від фітофтори

Для профілактики фітофтори обприскуйте помідори слабким розчином марганцівки (рожевого кольору) на початку утворення зав'язі. Через тиждень обробіть рослини розчином борної кислоти (1 ч. л. на 10 л води). Ще через тиждень обприскайте йодним розчином: 1 ч. л. йоду на 10 л води. Також ефективним є зольний настій: 2 ст. л. деревної золи на 1 л води. Настоюйте суміш протягом 2 днів, а потім обприскуйте рослини.